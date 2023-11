Hoppegarten: Frau nach Hausbrand nur noch tot geborgen

In der Neuköllner Morrusstraße wurden Mülltonnen in Brand gesteckt.

Berlin. Beim Brand eines Einfamilienhauses in Hoppegarten wurde die Leiche einer Frau geborgen. Vergleichsweise wenig zu tun gab es in der Nacht von Halloween für die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die News vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

9.20 Uhr: Eine Frau ist beim Brand eines Einfamilienhauses in Hoppegarten (Landkreis Märkisch-Oderland) tot aufgefunden worden. Ob es sich dabei um die Bewohnerin handele, sei bislang noch unklar, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Demnach wurden die Einsatzkräfte am frühen Morgen zu dem brennenden Haus im Ortsteil Dahlewitz-Hoppegarten gerufen. Feuerwehrleute holten die Frau aus dem Haus, ein Notarzt stellte den Tod fest. Die Löscharbeiten dauerten nach Angaben des Sprechers noch an. Sowohl die Brandursache als auch die Identität der Toten ist bislang unklar.

Polizei bei Halloween-Einsatz mit Böllern und Eiern beworfen

6 Uhr: Berliner Einsatzkräfte bekam es am Dienstagabend zu Halloween vor allem mit brennenden Mülltonnen und Ähnlichem zu tun. In Wedding, Gesundbrunnen und Neukölln löschte die Feuerwehr mehrere dieser Kleinbrände. In der Wolliner Straße hantierten Unbekannte mit extrem lauten Böllern.

In der Brunnenstraße wurden Polizeibeamte von Jugendlichen mit Böllern und Eiern beworfen. Die Neuköllner High-Deck-Siedlung wurde präventiv von einem Großaufgebot der Berliner Polizei abgesichert. In ganz Berlin wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen.