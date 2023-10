Denkmal für Nazi-Widerstand mit Hakenkreuzen beschmiert

Berlin.

60-Jähriger bei Autounfall in Rdow verletzt

Verkehrsunfall führt zu Sperrung vom Tunnel Flughafen Tegel

„Rote Kapelle“-Denkmal in Lichtenber beschmiert

Berlin. Vandalen beschmierten das Denkmal für die NS-Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ in Lichtenberg mit Hakenkreuzen. Der Flughafentunnel Tegel musste nach einem Unfall gesperrt werden. Die News vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 31. Oktober:

60-Jähriger prallt mit seinem Wagen in geparkte Autos und verletzt sich

9.20 Uhr: Gestern Mittag wurde ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Rudow verletzt. Der 60-Jährige befuhr gegen 12.10 Uhr die Neuköllner Straße vom Bildhauerweg kommend in Richtung Stubenrauchstraße, wo er aus noch nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verlor und mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidierte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den am Rumpf Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.

Hakenkreuz-Schmiererein an Denkmal für NS-Widerstand in Lichtenberg

9.10 Uhr: Ein Denkmal zur Erinnerung an die Nazi-Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ in Lichtenberg ist mit einem Hakenkreuz beschmiert worden. Das Hakenkreuz sei ungefähr 70 Zentimeter mal 1,7 Meter groß, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Das Denkmal befindet sich in einer Grünanlage an der Schulze-Boysen-Straße. Eine Anwohnerin habe die Sachbeschädigung am Montag angezeigt - ebenso wie ein weiteres Hakenkreuz, das die Frau auf einem nahe gelegenem Müllverschlag entdeckt hatte.

Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.

Verkehrsunfall führt zur Sperrung vom Tunnel Flughafen Tegel

9 Uhr: Der Tunnel Flughafen Tegel auf der A111 in Reinickendorf ist nach einem Unfall stadteinwärts gesperrt. Ein 57-jähriger Mann war mit seinem Auto gegen die Tunnelwand geprallt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei wurde der Mann den Angaben zufolge leicht verletzt. Er habe aus noch ungeklärter Ursache am Dienstagmorgen die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Mann klagte demnach über Rückenschmerzen. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) muss nun die Fahrbahn gereinigt werden. Wann der Tunnel stadteinwärts wieder freigegeben werden kann, ist demnach noch unklar.