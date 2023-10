Kreuzberg: Sieben Autos nach Brandstiftung in Flammen

Gleich sieben Autos standen am späten Sonntagabend in Kreuzberg in Flammen. Vier davon sind vollkommen ausgebrannt. Die News im Blog.

Mehrere Autos gingen in Kreuzberg in der Nacht in Flammen auf

Berlin. Die Feuerwehr musste am Sonntagabend zu einem Fahrzeugbrand in Kreuzberg ausrücken. Gleich sieben Autos standen in Folge einer mutmaßlichen Brandstiftung in Flammen. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg vom 15. Oktober: Mehrere Autos in Kreuzberg in Brand

8.35 Uhr: Sieben Autos haben in Kreuzberg gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie sie am Montag mitteilte. Demnach bemerkte eine Passantin am Sonntagabend die Brände und rief die Polizei und die Feuerwehr. Kurz zuvor hatte sie den Angaben zufolge zwei unbekannte Männer beobachtet, die von der Wiener Straße Ecke Ratiborstraße wegliefen. Vier der Autos gehörten laut Polizei zu einer Mietwagenfirma. Zuvor hatte der RBB darüber berichtet.

Vier Autos seien vollständig ausgebrannt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Bei den anderen Autos konnte der Brand noch bei der Entstehung gelöscht werden. Zudem wurden zwei Autos durch die Hitze beschädigt. Die Löscharbeiten dauerten rund eine Stunde. 16 Feuerwehrleute waren am Einsatzort. Ein Brandkommissariat hat nach Angaben der Polizei die Ermittlungen übernommen.