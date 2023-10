Heftiger Busunfall in Mariendorf – Zwei Schwerverletzte

In Kreuzberg brannte ein Mercedes-Transporter in den Morgenstunden

Berlin. In der Nacht ereignete sich in Mariendorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Passagierin schwer verletzt wurde und von Rettungskräften aus dem Fahrzeugwrack befreit werden musste. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 22. Oktober: Führerhaus eines Transporters in Brand gesteckt

8.40 Uhr: Gegen 3.40 Uhr brannte in der Großbeerenstraße 93 in Kreuzberg das Fahrerhaus eines Mercedes-Transporters aus. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte ein Ausbrennen der Fahrerkabine aber nicht mehr verhindern. Ein Brandkommissariat ermittelt.

Kleinere Ausschreitungen in Neukölln nach friedlicher Pro-Palästina-Demo

8.30 Uhr: Am Sonnabendabend kam es in Neukölln an der Ecke Reuterstraße / Sonnenallee erneut zu einer illegalen Ansammlung und Sprechchören „Free Palestine“.

Die Berliner Polizei war mit mehreren Einsatzhundertschaften vor Ort gewesen, darunter auch die Bundespolizei. Die Polizei nahm nach mehrmaligen Aufforderungen mehrere Personen fest. An der Ecke Pannierstraße gab es nach ersten Erkenntnissen zwei Verletzte. Es flogen auch immer wieder Feuerwerkskörper Richtung der Beamten. Mehr dazu erfahren Sie im Berliner Israel-Newsblog.

Carsharing-Auto geht nach Protesten in Neukölln in Flammen auf

8.15 Uhr: In Neukölln kam es auch in der vergangenen Nacht wieder zu kleineren Ausschreitungen und Akten des Vandalismus. Gegen 0.30 Uhr ging in der Thiemannstraße, Höhe Weigandufer, ein Carsharing-Fahrzeug in Flammen auf. Nach ersten Erkenntnissen muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Das Auto brannte kurz nachdem in der Sonnenallee Ruhe eingekehrt war. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, konnte ein Ausbrennen aber nicht mehr verhindern. Ein weiteres Auto wurde durch die starke Hitze beschädigt. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt.

Berlin-Neukölln: Nach Auseinandersetzungen in der Sonnenallee brennt in der Thiemannstraße ein Carsharing Fahrzeug

Foto: Morris Pudwell

Zwei Motorroller in Flammen

8.10 Uhr: Gleich zweimal mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr in den frühen Morgenstunden ausrücken, um brennende Motorroller zu löschen. Gegen 2.30 stand ein Roller in der Ostseestraße in Flammen, als die Feuerwehr eintraf, war kaum mehr als ein Stahlgerippe davon übrig. Eine knappe Stunde später fackelte in den Lindenallee in Weißensee ein weiterer Roller ab. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus.

Berlin: Motorroller steht an der Ostseestraße in Flammen

Foto: Morris Pudwell

Heftiger Busunfall in Mariendorf – Zwei Schwerverletzte

8 Uhr: Ein schwerer Verkehrsunfall hat in Mariendorf mehrere Schwerverletzte zur Folge gehabt. Dabei kollidierten ein BVG-Linienbus und ein VW Polo auf der Lankwitzer Brücke. Durch den Aufprall stürzten mehrere Menschen im Bus nach vorn und verletzten sich dabei teilweise. Mindestens eine Passagierin musste von den herangeeilten Rettungskräfte mit hydraulischem Gerät aus dem verbeulten Buswrack befreien. Die beiden Insassen des VW erlitten ebenfalls schwere Verletzungen und wurden stationär in ein Krankenhaus eingeliefert.

