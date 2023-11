Unfall in Berlin: Fiat-Fahrerin überschlägt sich in Treptow mit ihrem Auto

29-Jährige bei Streit in der U-Bahn rassistisch beleidigt

Berlin. Anhaltende Regenfälle haben am Sonntagabend und in der Nacht zu Montag zu Unfällen in Berlin geführt: In Treptow landete eine junge Fiat-Fahrerin mit ihrem Auto auf dem Dach, auf der A100 krachte ein Fahrzeug in die Leitplanken und verursachte so eine Vollsperrung. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg. Die Blaulicht-News vom Vortag finden Sie hier.

29-Jährige bei Streit in der U-Bahn rassistisch beleidigt

10.45 Uhr: In Berlin-Westend ist eine Frau am Sonntagnachmittag in einer U-Bahn der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)rassistisch beleidigt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll sie mit einem Unbekannten gegen 15.40 Uhr in einer Bahn der Linie U2 in Richtung Ruhleben in Streit geraten sein, als er sein Fahrrad abstellen wollte. Dabei soll er die 29-jährige Frau rassistisch beleidigt haben. Im weiteren Verlauf soll die Frau versucht haben, den Mann zu filmen, woraufhin er ihr gegen die Hand geschlagen haben soll. Die Frau wurde dabei nicht verletzt. Später sollen beide an der Station Ruhleben ausgestiegen sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Mann nicht mehr vor Ort. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Junge Fiat-Fahrerin überschlägt sich in Berlin-Treptow mit ihrem Auto

9.30 Uhr: Eine Autofahrerin ist am Sonntagabend bei einem Abbiege-Unfall in Berlin-Treptow verletzt worden. Laut ersten Informationen von vor Ort ereignete sich der Unfall gegen 19.55 Uhr an der Kreuzung Köpenicker Landstraße/Baumschulenstraße im Ortsteil Baumschulenweg. Die junge Fiat-Fahrerin landete bei dem Crash mit ihrem Fahrzeug auf dem Dach. Die Fahrerin war demnach bei strömendem Regen abgebogen und soll von einem weiteren Auto gerammt worden sein. Die Fahrerin kam nach ersten Angaben leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Rüstgruppe der Feuerwehr richtete das Fahrzeug wieder auf. Die Polizei ermittelt nun, wer wem die Vorfahrt genommen hat. Die Köpenicker Landstraße war stadtauswärts für über eine Stunde gesperrt.

A100: Peugeot kracht bei strömendem Regen in Leitplanken

Die Berliner Stadtautobahn A100 musste nach dem Unfall gesperrt werden.

9.25 Uhr: Nach einem Unfall auf der A100 musste die Autobahn in der Nacht gesperrt werden. Laut ersten Informationen war gegen 1.30 Uhr ein Peugeot kurz hinter der Ausfahrt Kurfürstendamm bei strömendem Regen in die Leitplanken gekracht. In der Folge verteilten sich Betriebsflüssigkeiten auf der A100. Die Autobahn musste ab der Ausfahrt Kurfürstendamm für den Verkehr voll gesperrt werden; die Feuerwehr streute auf allen drei Fahrbahnen Bindemittel. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Ob der Fahrer verletzt wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Biesenthal: 42-Jähriger randaliert und verletzt Polizisten

9.04 Uhr: Ein 42-Jähriger hat in der Nacht auf Montag in Biesenthal (Landkreis Barnim) randaliert und einen Polizisten verletzt. Der Mann habe zunächst die Scheibe eines parkenden Autos eingeschlagen und dann die Wohnungstür eines Nachbarn eingetreten, sagte ein Polizeisprecher. Als Polizisten ihn in seiner Wohnung befragen wollten, habe der Mann die Beamten mit einem Gegenstand bedroht. Das habe die Einsatzkräfte dazu veranlasst, einen Taser gegen den Mann einzusetzen. Als der Mann schließlich fixieren werden sollte, wurde einer der Polizisten verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Test ergab laut Polizei, dass der Mann unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand. Der 42-Jährige verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Nun ermittelt die Kriminalpolizei gegen ihn.