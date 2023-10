Neuköllner High-Deck Siedlung: Mehrere Autos in Flammen

In der Nacht zu Donnerstag steckten Unbekannte zahlreiche Autos in Brand. Die Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Blog.

Berlin.

Berlin. Nach Ausschreitungen in neukölln brannten dort zahlreiche Autos. In Kreuzberg beschlagnahmten Zoll und Polizei illegale Glücksspielgeräte. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 19. Oktober: Zoll und Polizei ziehen bei Razzia illegale Spielautomaten aus dem Verkehr

7.05 Uhr: Bei einem Verbundeinsatz von Zoll, Polizei und Ordnungsamt wurden mehrere Geschäfte in Berlin durchsucht. Die Bilanz der nächtlichen Razzia-Aktion ist noch nicht bekannt. Beschlagnahmt wurden jedoch unter anderem zwei illegale Glücksspielautomaten in einem Lokal in der Kommandantenstraße in Kreuzberg.

Polizeibeamte führen eine Razzia in Kreuzberg durch.

Foto: Morris Pudwell

Brennende Autos in Neukölln

6 Uhr: In der Nacht zu Donnerstag standen in der Neuköllner High-Deck-Siedlung mindestens vier Autos in Flammen. Drei weitere wurden teils schwer beschädigt. An den Hauswänden daneben waren antiisraelische Schmierereien und pro-palästinensische Solidaritätsbekundungen an die Hauswand gesprüht. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und verhinderte ein weiteres Überspringen auf weitere Fahrzeuge in der näheren Umgebung.

Mindestens vier Autos musste die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag in der Neuköllner High-Deck-Siedlung löschen.

Foto: Morris Pudwell

Grund für den Massenbrand sind vermutlich Brandstiftungen im Rahmen der nächtlichen Ausschreitungen in der Umgebung der Neuköllner Sonnenallee. Hunderte Menschen hatten dort auf einer unangemeldeten Demonstration randaliert. Auch in der dortigen Umgebung musste die Feuerwehr ausrücken.

Im Rahmen der Ausschreitungen auf der Sonnenallee brannten in Neukölln mehrere Autos. Daneben waren antiisraelische Schmierereien und Solidaritätsbekundungen für Palästina gesprüht worden.

Foto: Morris Pudwell