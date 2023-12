In Rummelsburg brannten zwei Autos aus. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Blog.

Berlin. In der Nacht zu Sonntag brannten in Berlin wieder Autos. Am U-Bahnhof Südstern kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mensch verletzt wurde. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Berliner Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 17. Dezember: Zwei Autos brennen in Rummelsburg

10.18 Uhr: In Rummelsburg sind in der Nacht zu Sonntag zwei Autos in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte den brennenden VW Polo und den BMW-SUV. Nach ersten Erkenntnissen von vor Ort soll zuerst der VW in Flammen aufgegangen sein, die Flammen griffen dann auf den BMW über.

Auseinandersetzung am U-Bahnhof Südstern

10.10 Uhr: Am U-Bahnhof Südstern in Kreuzberg soll es in der Nacht zu Sonntag zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei sei ein Mann verletzt worden, hieß es laut ersten Angaben von vor Ort. Der Mann sei mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Die Hintergründe für den Streit und die Verletzung sind noch unklar.

BM/dpa