Berlin. In Berlin-Wedding wurde am Mittwochabend ein Mann mit einem Messer angegriffen ein anderer angeschossen. Vor einem Subway in Berlin-Friedrichshain brach ein Brand aus. In Neukölln wurden mehrere Personen verhaftet, nachdem illegales Feuerwerk gezündet wurde. Hier finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 28. Dezember 2023: Messerangriff in Berlin-Wedding

10.17 Uhr: Mittwochnacht wurde ein Mann in Wedding gegen 2.15 Uhr mit einem Messer angegriffen. Nach ersten Aussagen von Zeuginnen und Zeugen stritten sich ein 33-Jähriger und ein bisher unbekannter Mann in der Müllerstraße Ecke Seestraße. Es kam zu einem Messerstoß. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Mann in Wedding angeschossen

9.27 Uhr: Mittwochabend gegen 20.30 Uhr wurde in Berlin-Wedding ein Mann angeschossen. Das Opfer wurde in einer Grünanlage in der Badstraße attackiert. Der 30-Jährige begab sich auf den Gehweg, wo er schließlich zusammenbrach. Passanten eilten zu Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Lebensgefahr besteht nicht. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar.

Brand vor Subway-Restaurant

In der Silvio-Meier-Straße in Friedrichshain kam es zu einem Brand vor einem Subway. © Morris Pudwell | bm

9.25 Uhr: Am Donnerstagmorgen gegen 2.50 Uhr kam es in der Silvio-Meier-Straße in Berlin-Friedrichshain zu einem Brand vor einem Subway-Restaurant. Dabei fingen 13 qm Pappe und Unrat Feuer. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell löschen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Illegales Feuerwerk gezündet, mehrere Personen verhaftet

Polizei stellt illegales Feuerwerk in der Reuterstraße sicher. © Morris Pudwell | bm

9.23 Uhr: Nach ersten Erkenntnissen wurde in Berlin-Neukölln illegale Pyrotechnik aus einem fahrenden Auto gezündet. Die alarmierte Polizei verfolgte die Tatverdächtigen. In der Reuterstraße wurden vier Insassen festgestellt, zwei weitere in der Pannierstraße. Dabei wurde illegales Feuerwerk und ein Messer sichergestellt.

