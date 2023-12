In Marzahn brannte eine Wohnung, Unbekannte lockerten ein Rad an einem Rettungswagen. Die Blaulicht-News im Blog.

Ein Mann wurde bei einem Tram-Unfall in Mitte verletzt

In Marzahn brannte eine Wohnung aus

Von einem Rettungswagen löste sich ein Rad

Berlin. An Heiligabend hat es in Mitte einen schweren Tram-Unfall gegeben. Außerdem lockerten Unbekannte in Tiergarten ein Rad eines Rettungswagens. Hier finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 25. Dezember: Segelboot im Müggelsee festgefahren – 40 Feuerwehrleute rücken an

11.17 Uhr: Drei Segler sind auf dem Müggelsee im Bezirk Treptow-Köpenick bei stürmischem Wetter in eine Notlage geraten. Die Feuerwehr rückte am Montag mit rund 40 Kräften an, wie sie beim Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) mitteilte. Zuvor hatten die Segler einen Notruf abgesetzt. Vor Ort gab es dann Entwarnung: Die drei Beteiligten konnten sich laut Feuerwehr selbst aus ihrer misslichen Lage befreien. Sie blieben demnach unverletzt. „Die Bergung des Bootes und weitere Hilfe wurden privat organisiert“, so die Feuerwehr.

Die Personen waren nicht in Gefahr, benötigten keine medizinische Hilfe. Weitere Gefahrenabwehr durch die @berliner_fw war nicht erforderlich. Die Bergung des Bootes und weitere Hilfe wurden privat organisiert. Alle Einsatzkräfte wieder einsatzbereit. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 25, 2023

Zusammenstoß mit Tram an Heiligabend – Rollstuhlfahrer in Mitte schwer verletzt

11.04 Uhr: Beim Überqueren der Straße ist ein in einem Rollstuhl sitzender Mann in Mitte mit einer Tram zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Montag berichtete, geschah der Unfall an Heiligabend an der Invalidenstraße Ecke Schwarzer Weg. Der Mann wurde demnach schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut einem Sprecher der Feuerwehr nicht. Genaue Hintergründe zu dem Unfall waren bislang nicht bekannt.

Tiergarten: Rad an Rettungswagen löst sich während der Fahrt

10.54 Uhr: Ein Rettungswagen ist in Tiergarten im Bezirk Mitte liegengeblieben, weil sich während der Fahrt ein Hinterrad löste. Warum es in der Nacht zum Montag zu dem Vorfall auf der Potsdamer Straße Höhe Schöneberger Ufer kam, werde nun untersucht, teilte das Lagezentrum der Polizei auf Anfrage mit. Nach Informationen der „BZ“ sollen unbekannte Täter absichtlich Radmuttern an dem Fahrzeug gelöst haben.

Wohnung in Marzahn brennt aus – Großeinsatz der Feuerwehr

Die leerstehende Brandwohnung ist nun unbewohnbar. © Morris Pudwell

9.32 Uhr: Am Montag ist eine leerstehende Wohnung in einem Hochhaus in Marzahn ausgebrannt. 52 Kräfte der Feuerwehr waren gegen 4.40 Uhr an der Trusetaler Straße im Einsatz. Mehr darüber lesen Sie hier.

BM/dpa