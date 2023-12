Der Mann war aus noch ungeklärter Ursache mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Blog.

Berlin. Am Montagabend ist ein 87-Jähriger an den Folgen eines Autounfalls in Brandenburg gestorben. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Berliner Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 19. Dezember: 87-Jähriger nach Unfall gestorben

8.37 Uhr: Ein 87-Jähriger ist am Montagabend an den Folgen eines Autounfalls in Küstrin-Kietz (Landkreis Märkisch-Oderland) gestorben. Der Mann war am Mittag aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Dort sei der 87-Jährige mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Abend starb. Auch die vier Insassen des anderen Wagens wurden bei dem Unfall verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben des Sprechers auf 25.000 Euro.

Schwerer Unfall in Spremberg - Radfahrer in Lebensgefahr

7.56 Uhr: Am frühen Dienstagmorgen hat ein Radfahrer bei einem Unfall im Landkreis Spree-Neiße lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Der Verletzte wurde von Spremberg aus mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Sein Zustand sei ungewiss. Der Unfallhergang und weitere Angaben zu den Beteiligten sind noch nicht abschließend geklärt. Was sich bei dem Unfall um kurz nach fünf Uhr auf der Friedrichstraße genau zugetragen hat, werde nun von einem Sachverständigen rekonstruiert.

Schussabgaben durch Polizisten - meist Tiere erschossen

6.31 Uhr: Berliner Polizisten haben im laufenden Jahr mehr als 200 Mal mit ihren Pistolen im Dienst geschossen. Das geht aus einer Statistik der Polizei (Stand: 24. November: 216 Mal Schusswaffengebrauch) hervor, die der Senat auf einen Linken-Anfrage schickte. Zwei Mal schossen Polizisten auf Menschen, die verletzt wurde, in einem Fall davon mit einer Elektroschockpistole. In 177 Fällen töteten Polizisten mit einem oder mehreren Schüssen ein verletztes Tier. 37 Schussabgaben fielen unter die Kategorie „sonstiger Gebrauch“, wobei sich 18 Mal Schüsse versehentlich lösten und 19 Vorgänge noch nicht genauer bewertet sind.

BM/dpa