Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 24. Dezember: Autofahrer zerlegt U-Bahnhof-Geländer und kracht gegen Mast

8.50 Uhr: Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat in Neukölln einen schweren Unfall verursacht. Ersten Informationen von vor Ort zufolge kam der Mercdes-Fahrer gegen 1.30 Uhr von der Fahrbahn der Buschkrugallee ab und prallte zunächst gegen das Geländer des U-Bahnhofs Grenzallee.

Nach diesem Crash fuhr er weiter. An der Haarlemer Straße verlor er erneut die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Mast. Der Fahrer soll sich am Kopf verletzt haben. Er habe eine ärztliche Behandlung aber abgelehnt. Die Polizei nahm den Mann fest. Die Ermittlungen dauern an.

Autos kollidieren auf der Hermannstraße in Neukölln

8.44 Uhr: Auf der Hermannstraße in Neukölln hat es am Samstag einen Unfall gegeben. Ersten Informationen von vor Ort zufolge waren gegen 21.30 Uhr zwei Fahrzeuge kollidiert. Ein Absperrgitter und Poller konnten einen Kleinwagen aufhalten, nicht direkt die Stufen hinunter zum U-Bahnhof Boddingstraße zu stürzen. Es sollen mindestens zwei Personen verletzt worden sein. Die Polizei sperrte die Unfallstelle weiträumig zwischen Boddinstraße und der Werbellinstraße ab. Der Verkehr wurde umgeleitet. Nach knapp 50 Minuten war die Unfallstelle durch die Berliner Feuerwehr bzw. eines privaten Abschleppunternehmens geräumt.

Ausbruch aus Maßregelvollzug in Reinickendorf

8.31 Uhr: Zwei Insassen sind in der vergangenen Nacht aus dem Krankenhaus des Maßregelvollzuges in Reinickendorf geflüchtet. Das teilte die Polizei der Berliner Morgenpost mit. Mehr darüber lesen Sie in diesem ausführlichen Artikel.

