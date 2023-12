Kurz vor Weihnachten erlitten zwei Jungs bei Unfällen schwere Verletzungen. Die Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Blog.

Berlin. In Rudow und in Rummelsburg haben sich am Freitag zwei schwere Unfälle ereignet, bei denen Kinder verletzt worden sind. Beide Jungs wurden in Krankenhäuser gebracht. Außerdem wurde in Britz ein Geschäft überfallen. Hier finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

11.20 Uhr: Ein Kind ist am Freitag bei einem Unfall mit einem Bus in Rummelsburg im Bezirk Lichtenberg verletzt worden. Zuvor war der 12-Jährige gegen 12.40 Uhr auf die Nöldnerstraße gerannt. Ein 60 Jahre alter Busfahrer konnte trotz Vollbremsung den Bus nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und erfasste den Jungen. Das Kind wurde mit Kopf-, Rumpf und Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Vollbremsung erlitten zwei Bus-Fahrgäste ebenfalls Verletzungen. Auch sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die Nöldnerstraße mehrere Stunden bis etwa 16.45 Uhr gesperrt.

Junge (6) wird in Rudow von Auto angefahren und durch die Luft geschleudert

11.09 Uhr: Ein Kind ist am Freitag bei einem Unfall in Rudow im Bezirk Neukölln verletzt worden. Der sechs Jahre alte Junge war von einem 45 Jahre alten Autofahrer erfasst worden, als er mit seiner Mutter gegen 7.50 Uhr den Neudecker Weg überquerte. Das Kind wurde durch die Luft geschleudert und prallte auf den Asphalt. Ein Rettungswagen brachte ihn mit Kopf-, Bein- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Mutter blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Maskierter mit Waffe überfällt Geschäft in Britz

10.46 Uhr: Ein Mann hat am Freitag gegen 18.45 Uhr ein Schuhgeschäft an der Fritz-Reuter-Allee in Britz im Bezirk Neukölln überfallen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Maskierte den 31 Jahre alten Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert. Der Verkäufer habe das Geld in den Beutel des Räubers packen müssen. Danach forderte der Verdächtige den Verkäufer auf, sich auf den Boden zu legen. Der Maskierte flüchtete. Die Ermittlungen führt das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).

