Berlin. Blitzüberfall in Reinickendorf: Diebe rasten mit einem Auto in ein Juweliergeschäft. Hier finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Das Polizeiauto fuhr sich in Mariendorf fest. Die Feuerwehr musste helfen. © Pudwell

10.41 Uhr: Der anhaltende Regen der vergangenen Tage hat die Böden in Berlin stark aufgeweicht. Das wurde nun der Berliner Polizei zum Verhängnis. In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag fuhr sich ein Streifenwagen des Abschnitts 47 in Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) im Matsch fest. Es sei beim Wenden passiert, wie eine Sprecherin auf Anfrage der Morgenpost bestätigte. Die Feuerwehr musste anrücken und den Streifenwagen wieder aus dem Matsch ziehen. Der Vorfall ereignete sich auf dem Lauberhornweg. Die Beamten sollen auf der Suche nach den Verdächtigen einer Straftat gewesen sein. „Es ging um eine Personenüberprüfung im Rahmen eines Polizeieinsatzes“, wie die Sprecherin weiter sagte

Einige Feuerwehreinsätze wegen starken Regens

10.15 Uhr: In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag hat es in Berlin stark geregnet. Mehrmals wurde die Feuerwehr verständigt. Es gab einige wetterbedingte Einsätze, darunter in vollgelaufenen Kellern, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Es habe aber kaum Mehrbelastung durch den Regen gegeben.

E-Rollerfahrer kracht in Mitte mit Auto zusammen

Ein E-Scooter-Fahrer kollidierte in Mitte mit einem Auto. © Pudwell | Pudwell

9.36 Uhr: Ein E-Roller-Fahrer und ein Autofahrer sind in der vergangenen Nacht an der Holzmarktstraße Ecke Alexanderstraße in Mitte kollidiert. Ersten Informationen von vor Ort zufolge erlitt der E-Scooter-Fahrer Verletzungen. Das Auto und der E-Scooter wurden bei dem Crash beschädigt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Unbekannte fahren in Tegel mit Auto in Juweliergeschäft

8.01 Uhr: In Tegel im Bezirk Reinickendorf ist am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags ein Auto in ein Juweliergeschäft gefahren. Was bislang zu dem Blitzüberfall bekannt ist, lesen Sie hier.

Freie Universität stellt nach Hörsaalbesetzung 20 Strafanzeigen

Blick auf die Freie Universität Berlin, die dieses Jahr 75-jähriges Bestehen feierte. © dpa | Christoph Soeder

5.18 Uhr: Im Zusammenhang mit einer Hörsaalbesetzung Mitte Dezember mit Bezug zum Gaza-Krieg hat die Freie Universität Berlin (FU) gegen eine Reihe von Menschen Strafanzeige gestellt. Es seien 20 Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs, teilte die Hochschule auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Eine Studierendengruppe hatte den FU-Hörsaal am 14. Dezember besetzt. Ziel war laut den „FU Students for a Free Palestine“, „ein sicheres Umfeld zum Lernen, zum Austausch und zur Vereinigung gegen den anhaltenden Völkermord zu schaffen“. Es kam nach FU-Angaben „vereinzelt zu Auseinandersetzungen“ zwischen Kritikern der Veranstaltung und Teilnehmenden der Besetzung, weshalb man die Polizei gerufen habe. Diese räumte den Hörsaal. Nach Kenntnisstand der FU stellte auch die Polizei im Zuge der Besetzung eine Anzeige gegen eine Person wegen Beleidigung.

Die FU stellte nach eigenen Angaben außer im Zusammenhang mit der Bestzung noch drei weitere Strafanzeigen, jeweils gegen Unbekannt: zwei wegen antisemitischer Schmierereien und eine wegen politischer Aussagen an einem Informationsstand. Darüber hinaus sei der Universität durch Zufall bekannt geworden, dass es im Zusammenhang mit einer körperlichen Auseinandersetzung und einem Antisemitismusvorwurf am 19. Dezember weitere drei Anzeigen gegeben habe.

Die Angaben zu sämtlichen Strafanzeigen bezogen sich auf die Zeit vom 18. Oktober bis 19. Dezember – wobei laut Uni nicht ausgeschlossen werden konnte, dass mögliche weitere nicht zentral bekannt wurden. Im RBB sprach FU-Präsident Günter Ziegler kürzlich auch davon, dass Hausverbote geprüft würden.

