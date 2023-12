In der Nacht zu Sonntag gab es in Berlin gleich mehrere Autobrände. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Blaulicht-News im Blog.

Mehrere Autos brennen in der Nacht zu Silvester in Berlin

Auf der A24 kollidieren innerhalb kurzer Zeit mehrere Fahrzeuge miteinander

Havelland: Vier Verletzte nach Unfall auf Landstraße

Berlin. In der Nacht zu Sonntag brennen in Berlin mehrere Autos. Auf der A24 gibt es gleich mehrere Unfälle innerhalb kurzer Zeit. Hier finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 31. Dezember 2023: Mehrere Autos in Berlin in Flammen – Brandstiftung vermutet

10.16 Uhr: Nach mehreren Autobränden in Berlin ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Bei einem Feuer in der Holzmarktstraße in Mitte wurden in der Nacht zum Sonntag laut Polizei insgesamt vier Autos beschädigt. Ein Anwohner bemerkte gegen 2.15 Uhr den Brand an einem Fahrzeug. Dadurch habe es Schäden an drei weiteren Wagen gegeben, teilte ein Polizeisprecher mit. Insgesamt sei die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag zwischen 0.20 bis etwa 4.00 Uhr zu neun Fahrzeugbränden im Stadtgebiet ausgerückt, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.

Menschen wurden bei den Bränden nach Polizeiangaben nicht verletzt. Bei den Vorfällen habe in der Regel ein Auto gebrannt, angrenzende Fahrzeuge seien dann durch die Hitze beschädigt worden oder weil die Flammen übergriffen. Dies war laut Polizei auch auf einem größeren Parkplatz in der Landsberger Allee der Fall, wo ein Anwohner gegen 3.10 Uhr ein brennendes Auto bemerkte.

A24 bei Neuruppin: Drei Unfälle binnen weniger Minuten

10.14 Uhr: Binnen weniger Minuten sind auf der Autobahn 24 bei Neuruppin mehrere Autos miteinander kollidiert. Zunächst sei am Samstagmittag ein 70-jähriger Autofahrer seitlich mit dem Wagen eines 74-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Kurz darauf fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Auto auf den Rückstau auf. Auch ein weiterer 59-jähriger Autofahrer erkannte den Stau zu spät und fuhr danach auf das Stauende auf.

Bei den insgesamt drei Unfällen wurden laut Polizei fünf Menschen verletzt. Wie schwer die Verletzungen waren, dazu machte die Polizei keine Angaben. Die Betroffenen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden liegt nach Polizeiangaben bei etwa 43 000 Euro.

Vier Verletzte nach Unfall auf Landstraße im Havelland

8.20 Uhr: Bei einem Autounfall im Havelland sind vier Menschen verletzt worden – unter ihnen auch Kinder. Fünf Insassen waren am frühen Samstagabend in einem Wagen auf der Landstraße 17 in Kleßen-Görne unterwegs, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Aus bislang ungeklärten Gründen sei das Auto von der Straße abgekommen und auf einem angrenzenden Feld zum Stehen gekommen.

Drei Menschen wurden bei dem Unfall demzufolge leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Eine erwachsene Person sei mit schwereren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Lebensgefahr bestehe nicht. Die L17 war für rund zwei Stunden gesperrt. Zuvor hatte „Reportnet24“ über den Unfall berichtet.

