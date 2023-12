Bei einem Streit auf einer Hochzeitsfeier in Berlin-Kreuzberg soll ein Mann ums Leben gekommen sein. Blaulicht-News im Blog.

Brand in Hochhaus in Neukölln: Feuerwehr im Großeinsatz

Mann stirbt nach Streit auf Hochzeitsfeier in Kreuzberg

Berlin. Auf einer Hochzeitsfeier in Kreuzberg kam es offenbar zu einem tödlichen Streit. Ein Mann wurde niedergestochen und starb. Hier finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 30. Dezember 2023: Brand in Neuköllner Hochhaus – Feuerwehr im Großeinsatz

Die Feuerwehr konnte den Brand in dem Hochhaus an der Aronsstraße in Neukölln schnell unter Kontrolle bringen. © Morris Pudwell | Morris Pudwell

9.37 Uhr: Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Hochhausbrand in Neukölln ausgerückt. Angaben von vor Ort zufolge brannte ein Müllraum im Erdgeschoss des Hauses in der Aronsstraße. Die Brandbekämpfer konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf eine Wohnung im ersten Geschoss verhindern. Allerdings war das Hochhaus stark verraucht, zahlreiche Bewohner wurden teils mit Fluchthauben in Sicherheit gebracht. Die Brandursache ist noch unklar.

Mann stirbt nach Streit auf Hochzeitsfeier in Kreuzberg

8.42 Uhr: Bei einer Auseinandersetzung während einer Hochzeitsfeier in Berlin-Kreuzberg ist ein Mann tödlich verletzt worden. Die Tat geschah am Freitagabend gegen 23 Uhr, wie ein Sprecher des Lagezentrums am Samstag mitteilte. Demnach gerieten zunächst zwei Männer bei einer Feier in einem Festsaal in der Skalitzer Straße in einen Streit. Einer der Männer stach dem anderen mit einem Messer in die Brust.

Trotz Reanimationsversuchen starb der Angegriffene wenig später in einem Krankenhaus. Der Tatverdächtige wurde bis zum Eintreffen der Polizei von anderen Gästen festgehalten und dann festgenommen. Das Alter der beiden Männer war zunächst nicht bekannt. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

BM/dpa