BVG-Security mit Flasche attackiert

In Schöneberg zündete ein Unbekannter in der Nacht Pyrotechnik

Auto überschlägt sich in Charlottenburg-Wilmersdorf

Berlin. Am Dienstagabend erlitten BVG-Sicherheitsmitarbeiter Kopfverletzungen nach einer Flaschenattacke. In Schöneberg beschädigte eine laute Explosion ein Gebäude und zwei Fahrzeuge. In Charlottenburg-Wilmersdorf überschlug sich ein Auto nach einem Unfall. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 10. Januar 2024: Zwei BVG-Sicherheitsmitarbeiter mit Flasche geschlagen

9.40 Uhr: Am Dienstagabend wurden zwei Angestellte einer Sicherheitsfirma in einem U-Bahnhof in Wilmersdorf von einem Mann angegriffen und mit einer Glasflasche geschlagen. Die beiden Sicherheitsmitarbeiter der BVG begleiteten den 33-Jährigen gegen 20.45 Uhr an der Station Berliner Straße aus dem Waggon auf den Bahnsteig. Dort ergriff der Mann eine Glasflasche und schlug mit dieser auf die Köpfe der beiden Angestellten. Die 38- und 72-Jährigen erlitten Verletzungen am Kopf und wurden von der Besatzung eines alarmierten Rettungswagens zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dem Angreifer gelang zunächst die Flucht. Er konnte aber kurze Zeit später von Einsatzkräften am U-Bahnhof Schloßstraße festgenommen werden. Der 33-Jährige wurde verhaftet, gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Körperverletzung.

Pyrotechnische Explosion in Schöneberg

9.30 Uhr: In der Nacht zu Mittwoch hat eine Explosion die Mansteinstraße in Schöneberg erschüttert. Unbekannte hatten einen pyrotechnischen Sprengsatz an der Heckklappe eines Transporters gezündet und dabei zusätzlich danebenstehendes Fahrzeug und die Fensterscheibe eines Wohnhauses beschädigt. Die Detonation war so laut, dass zahlreiche Notrufe gegen 2.45 Uhr in der Polizeileitstelle eingingen. Verletzt wurde dabei aber niemand.

Auto überschlägt sich – Airbag sorgt für Verbrennungen

7 Uhr: Beim Überschlag eines Autos in Charlottenburg-Wilmersdorf am Dienstagabend hat einer der drei Menschen im Fahrzeug leichte Verbrennungen durch einen Airbag erlitten. Das sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Schwer verletzt wurde niemand. Der Unfallhergang sei bisher unklar, es sei jedoch kein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen. Weitere Angaben zu den Fahrzeuginsassen konnte die Polizei zunächst nicht machen.

BM/dpa