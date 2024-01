Auf der Flucht vor der Polize verursachte ein Autodieb hohen Sachschaden. Einbruch bei Juwelier in Stelglitz. Die Blaulicht-News im Blog.

Blitzeinbruch bei Goldschmied in Steglitz

Autodieb rammt auf der Flucht vor der Polizei mehrere Fahrzeuge

Berlin. Wilde Verfolgungsjagd in Wilmersdorf: Ein Autodieb verursachte auf der Flucht vor der Polkizei hohen Sachschaden. In Steglitz sind Unbekannte mit einem Auto in den Laden eines Goldschmieds gefahren. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 7. Januar 2024: Autodieb flieht in Wilmersdorf vor der Polizei und verursacht hohen Sachschaden

Mehrere geparkte Fahrzeuge wurden bei der Flucht des mutmaßlichen Autodiebs schwer beschädigt. © Morris Pudwell | Morris Pudwell

9.36 Uhr: Ein Autodieb hat auf der Flucht vor der Polizei am Samstagabend in Wilmersdorf hohen Sachschaden verursacht. Nach ersten Informationen wollten Zivilpolizisten offenbar am Hohenzollerndamm einen Mercedes AMG SUV kontrollieren. Der Fahrer ergriff daraufhin allerdings die Flucht. Dabei soll er sich den Weg freigerammt haben, indem er die Zivilfahrzeuge beiseite schob. Angeblich gab die Polizei sogar noch zwei Warnschüsse ab. Der Fahrer bog in die Cunostraße ab, dann in die Forckenbeckstraße, wo er mehrere geparkte Fahrzeuge rammte. Auch das Tatfahrzeug wurde dabei schwer beschädigt. Der Unbekannte gab den Wagen an der Ecke zur Helene-Jacobs-Straße schließlich auf und flüchtete zu Fuß. Die Polizei soll bei der Suche nach dem Täter auch einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt haben, jedoch ohne Erfolg. Der Mercedes trug ein Potsdamer Kennzeichen und war wohl gestohlen.

Streufahrzeug geht während der Fahrt in Charlottenburg in Flammen auf

Die Feuerwehr löschte das brennende Streufahrzeug. © Morris Pudwell | Morris Pudwell

9.30 Uhr: Schreck für den Fahrer eines Räum- und Streufahrzeugs. Das Gefährt ging an der Lise-Meitner-Straße in Charlottenburg in der Nacht zu Sonntag in Flammen auf, als der Fahrer gerade die Abfahrt der Stadtautobahn A100 streute. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll der Fahrer gegen 2.20 Uhr bemerkt haben, dass Rauch unter dem Fahrzeug entstand. Als er ausstieg, ging der Wagen in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Fahrzeug brannte dennoch aus.

Einbrecher fahren in Steglitz mit Auto in Geschäft von Goldschmied

Das Tatfahrzeug steht vor der Goldschmiede in Steglitz. © DPA Images | Paul Zinken

9.25 Uhr: Blitzeinbruch in Steglitz. Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen mit einem Auto in das Geschäft eines Goldschmieds am Steglitzer Damm in Steglitz gefahren. Anwohner hörten einen lauten Knall und verständigten die Polizei. Einem Bericht der „BZ“ zufolge soll es sich um drei Täter gehandelt haben, der Tatwagen soll gestohlen gewesen sein. Demnach hätten die Täter Goldschmuck gestohlen und seien geflüchtet.

Der Geschäftsraum des Goldschmieds wurde verwüstet. © DPA Images | Paul Zinken

BM/dpa