In Brandenburg musste die Feuerwehr Gefahrgut löschen, in Friedrichshain brannte eine Dachgeschosswohnung. Die Blaulicht-News im Blog.

In Ludwigsfelde brannten mehrere Lkw mit Kautschuk und Gummiresten

In Friedrichshain stand eine Dachgeschosswohnung in Flammen.

Berlin. Im brandenburgischen Genshagen standen Gefahrgut-Lkw in Flammen. In Berlin-Friedrichshain musste die Feuerwehr zu einem Brand in einer Dachgeschoss-Wohnung ausrücken. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 6. Januar 2024: Gefahrgut in Brandenburg in Flammen

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine Lagerhalle verhindern. © Morris Pudwell | Morris Pudwell

8.21 Uhr: Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Samstag zu brennenden Gefahrgut-Lkw im brandenburgischen Genshagen, einem Ortsteil von Ludwigsfelde, ausrücken. Nach Informationen von vor Ort hatten gegen 4.40 Uhr mehrere Explosionen ein Firmengelände erschüttert. Danach sollen zahlreiche Gefahrgut-Lkw in Flammen gestanden haben. Die Einsatzleitung warnte die Bevölkerung über mehrere Apps. Die Brandbekämpfer konnten ein Übergreifen der Flammen auf eine Lagerhalle verhindern.

Einem Bericht des rbb zufolge brannten fünf Lkw und zwei Überseecontainer. Zudem seien mehrere Gasdruckbehälter explodiert und angrenzende Gebäude beschädigt worden, so der Sender unter Berufung auf einen Feuerwehrsprecher. Lkw und Container hätten Kautschuk und Gummireste geladen.

Berlin-Friedrichshain: Brand in Dachgeschosswohnung

Brand in einer Dachgeschosswohnung im Hinterhaus In Friedrichshain. © Morris Pudwell | Morris Pudwell

8.10 Uhr: Am Freitagabend brach in einer Dachgeschosswohnung in Friedrichshain ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückte nach ersten Informationen mit mehr als 50 Einsatzkräften in die Warschauer Straße aus und konnte die Flammen in der Wohnung im Hinterhaus schnell unter Kontrolle bringen. Einige Bewohner sollen vor Ort betreut worden sein, verletzt wurde aber offenbar nach ersten Erkenntnissen niemand.

BM/dpa