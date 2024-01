Ein Ehepaar aus Rudow schloss einen Auto-Dieb im Fahrzeug ein. In Schöneberg raubte ein Mann einer Frau die Handtasche. News im Blog.

Berlin. Die Feuerwehr ist am Dienstagmorgen zu einem Einsatz nach Gropiusstadt ausgerückt. Dort brennt eine Wohnung in einem Hochhaus. In der vergangenen Nacht schloss ein Ehepaar einen Auto-Dieb im Fahrzeug ein. In Schöneberg raubte ein Mann am Montag einer Frau die Handtasche. Hier finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 2. Januar 2024: Rudow: Ehepaar schließt Auto-Dieb im Wagen ein

9.43 Uhr: Die Polizei hat in der vergangenen Nacht einen Auto-Dieb am Zwickauer Damm in Rudow im Bezirk Neukölln festgenommen. Zuvor war ein Ehepaar von der Alarmanlage des Autos geweckt worden. Gegen 2.15 Uhr blockierten die beiden dann die Türen des Wagens. Der Auto-Dieb war also eingeschlossen. Die Polizisten nahmen den 40-Jährigen fest. Er wurde an ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

Mann besprüht Frau in Schöneberg mit Reizgas und raubt ihr die Handtasche

9.38 Uhr: Einer Frau ist am Montag in Schöneberg die Handtasche geraubt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 35-Jährige gegen 19 Uhr an der Frobentraße unterwegs, als ein Mann sie mit Reizgas besprühte und sich herablassend über ihre Transsexualität äußerte. Die 35-Jährige verlor daraufhin die Orientierung. Diesen Moment nutzte der Tatverdächtige, um ihr die Handtasche zu entreißen. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Die 35-Jährige erlitt Augen- und Hautreizungen. Sie wurde vor Ort von Rettungskräften ambulant behandelt. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin.

Wohnung in Hochhaus in Gropiusstadt brennt – Feuerwehr im Einsatz

8.49 Uhr: In einer Wohnung in einem Hochhaus am Theodor-Loos-Weg in Gropiusstadt im Bezirk Neukölln ist ein Feuer ausgebrochen. „Personenrettung und Brandbekämpfung laufen“, teilte die Berliner Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter mit. 60 Kräfte seien im Einsatz, 23 Fahrzeuge vor Ort.

BM/dpa