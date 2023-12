Auf dem Gelände eines Betonherstellers am Schleusenufer in Kreuzberg hat es einen Großbrand gegeben. Die Blaulicht-News im Blog.

In Kreuzberg hat es auf dem Gelände eines Betonherstellers einen Großbrand gegeben

Ein Brand im Prenzlauer Berg beschäftigt die Feuerwehr stundenlang

Berlin. Auf dem Gelände eines Betonherstellers am Schleusenufer in Kreuzberg hat es einen Großbrand gegeben, verletzt wurde niemand. Hier finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 27. Dezember 2023: Brand auf Gelände eines Betonherstellers – Verdacht auf Brandstiftung

9.09 Uhr: Auf dem Gelände eines Betonherstellers in Kreuzberg hat es einen Großbrand gegeben. Das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Ein Anwohner meldete am frühen Mittwochmorgen das Feuer auf dem Gelände am Schleusenufer. Mehrere Zementsilos und das Hauptgebäude standen in Flammen. Zudem brannten fünf Lastwagen, wie die Berliner Feuerwehr auf der Plattform X, ehemals Twitter, mitteilte. 44 Feuerwehrleute waren demnach für zwei Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens gab die Polizei nicht an.

Brand in Mehrfamilienhaus – 73 Feuerwehrleute stundenlang im Einsatz

Mehrere Stunden hat die Berliner Feuerwehr ab Dienstagnachmittag im Stadtteil Prenzlauer Berg einen Wohnungsbrand gelöscht. Bis in die frühen Mittwochmorgenstunden waren insgesamt 73 Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte.

Ein Anwohner meldete am späten Nachmittag Rauch aus dem Mehrfamilienhaus in der Gaudystraße. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war die Wohnung im zweiten Obergeschoss mit etwa 30 Kubikmetern Möbeln und Gegenständen vollgestellt, die die Feuerwehrleute einzeln gelöscht und nach draußen getragen haben.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Das Feuer blieb auf die Wohnung begrenzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung trugen die Einsatzkräfte Atemschutzgeräte. Wegen des langen Einsatzes wurden die Feuerwehrleute mehrfach abgelöst.

Nach Angaben der Polizei wurden die Hausbewohner während des Einsatzes in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde demnach niemand. Die Gaudystraße blieb vom Nachmittag bis nach Mitternacht gesperrt. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt. Das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.

BM/dpa