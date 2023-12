Mit knapp 2 Promille zückte ein 34-Jähriger auf einem Potsdamer Weihnachtsmarkt plötzlich eine Machete. Die Blaulicht-News im Blog.

Berlin-Mahlsdorf: 18-Jährige im eigenen Haus beraubt – Duo ermittelt

Betrunkener mit Machete auf Potsdamer Weihnachtsmarkt gefasst

Brandenburger Polizei stoppt Kokstaxi in Eiche (Landkreis Barnim)

Schwerer Unfall in Spandau: Senior muss reanimiert werden

Randale in Wohnung in Eberswalde: Polizei setzt Taser ein

Berlin. Auf einem Potsdamer Weihnachtsmarkt ist die besinnliche Feststimmung am Mittwoch abrupt gekippt: Dort tauchte ein sichtlich betrunkener Mann mit einer Machete auf. Noch bevor Schlimmeres passieren konnte, schritten beherzte Mitarbeiter des Weihnachtsmarkts ein. Brandenburger Polizisten konnten den 34-Jährigen wenig später überwältigen. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Berliner Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 21. Dezember: 18-Jährige im eigenen Haus beraubt – Duo ermittelt

13.10 Uhr: Durch die Auswertung von DNA-Spuren hat die Berliner Polizei im Fall eines hinterhältigen Raubes in Berlin-Mahlsdorf (Marzahn-Hellersdorf) zwei Tatverdächtige identifizieren können. Wie die Polizei mitteilte, führte die Spur zu einem heute 22-Jährigen, der aktuell eine Haftstrafe in anderer Sache verbüßt. Er räumte die Tat ein und gab Hinweise zu seinem Komplizen, der sich derzeit nicht in Deutschland aufhalten soll.

Der Fall hatte sich Anfang Dezember 2022 abgespielt. Laut Polizei waren die beiden Täter gewaltsam in das Einfamilienhaus an der Hönower Straße eingedrungen. Die dort wohnende 18-Jährige bemerkte die Männer, flüchtete dann ins Obergeschoss und schloss sich im Badezimmer ein. Die beiden Männer brachen die Tür auf und besprühten sie mit Pfefferspray. Einer der Räuber blieb daraufhin bei der jungen Frau stehen, während sein Komplize das Haus durchsuchte. Anschließend flüchteten die Männer mit Beute in Richtung S-Bahnhof Mahlsdorf. Die 18-Jährige wurde bei dem Raub leicht verletzt.

Betrunkener mit Machete auf Weihnachtsmarkt gefasst

11.15 Uhr: Die Polizei hat einen Mann mit einer Machete auf dem Weihnachtsmarkt in der Potsdamer Innenstadt gefasst. Von dem 34-Jährigen, der 1,95 Promille Alkohol intus hatte, sei nach den bisherigen Ermittlungen aber keine Gefährdung ausgegangen, teilte die Polizeidirektion West am Donnerstag mit. Am Mittwochnachmittag hätten zwei Mitarbeiter des Weihnachtsmarktes auf dem Luisenplatz den Mann entwaffnen können - „noch bevor der 34-Jährige mit dieser Machete Handlungen vornehmen konnte“, schrieb die Polizei. Der Mann flüchtete zunächst. Aber die beiden Mitarbeiter verfolgten ihn und alarmierten die Polizei, die ihn schließlich überwältigte und in Polizeigewahrsam brachte. Es muss laut Polizei nun in den Ermittlungen geklärt werden, warum der 34 Jahre alte Potsdamer eine Machete – also eine Art langes Messer – dabei hatte.

Kreuzberg und Neukölln: Mutmaßliche Diebe und Einbrecher festgenommen

11.07 Uhr: Die Polizei hat am Mittwochabend in Kreuzberg einen mutmaßlichen Dieb festgenommen. Wie die Berliner Polizei mitteilte, bemerkte ein 23 Jahre alter Zeuge gegen 18.30 Uhr am Kottbusser Damm auf dem Fahrersitz des Autos seiner Schwester einen Fremden. Als dieser 20-Jährige ausstieg, stellte ihn der Zeuge zur Rede, hielt ihn mit Hilfe von Passanten fest und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte übernahmen den Tatverdächtigen und fanden bei seiner Durchsuchung Drogen, ein Pfefferspray sowie mutmaßliche Beute aus vorangegangenen Diebstählen.

Bereits am Mittwochnachmittag nahm die Polizei im Neuköllner Ortsteil Rudow einen mit Haftbefehl gesuchten Einbrecher fest. Einsatzkräfte der Polizei beobachteten gegen 17 Uhr zwei 20 und 42 Jahre alte Männer, die sich im Bereich Arnika-, Glockenblumen- und Windenweg auffällig verhielten. Zudem stellten sie eine eingeworfene Fensterscheibe in einem Wohnhaus im Glockenblumenweg fest, wo offenbar bereits mehrere Einbruchsversuche stattgefunden hatten. Die Einsatzkräfte verfolgten die beiden Tatverdächtigen und nahmen sie am U-Bahnhof Rudow auf dem Bahnsteig fest. Bei ihrer Überprüfung stellte sich heraus, dass für den 42-Jährigen bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Lüneburg wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls vorliegt, an die er nun überstellt wird. Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.

Schwerer Unfall in Spandau: Senior muss reanimiert werden

9.37 Uhr: Bei einem Unfall am Mittwochabend im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld hat ein Fußgänger schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war eine 48 Jahre alte Autofahrerin gegen 19.45 Uhr auf der Zweibrücker Straße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen auf den Germersheimer Platz fuhr sie einen 79-jährigen Fußgänger an, der die Fahrbahn plötzlich betreten haben soll. Der Senior geriet dadurch unter das Auto und erlitt unter anderem Verletzungen am Kopf. Er musste von den Rettungskräften reanimiert werden und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Brandenburger Polizei stoppt Kokstaxi in Eiche (Landkreis Barnim)

9.20 Uhr: Kurz nach Mitternacht hat die Polizei am Donnerstag ein mutmaßliches Kokstaxi in Eiche (Landkreis Barnim) gestoppt. Der 20-jährige Fahrer hatte einen gefälschten Führerschein und ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain, teilte die Polizei mit. Im Auto des 20-Jährigen fanden die Beamten über 1000 Euro Bargeld sowie diverse vorportionierte Drogen. Beides wurde von der Polizei beschlagnahmt. Der 20-Jährige musste zur Blutentnahme. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Mann.

Lesen Sie auch: Kokain: In diesen deutschen Städten boomt der Konsum

Randale in Wohnung in Eberswalde: Polizei setzt Taser ein

8.53 Uhr: Die Polizei hat einen randalierenden 37-Jährigen in Eberswalde (Landkreis Barnim) mit einem Taser überwältigt. Der Mann sei am Mittwochabend in seiner Wohnung den Beamten gegenüber aggressiv aufgetreten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er habe eine Schere und ein Messer in den Händen gehalten. Da er sich nicht beruhigen ließ, setzten die Polizisten schließlich den Elektroschocker ein. Anschließend konnte der Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden habe, überwältigt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Lesen Sie auch: Berliner Polizei bekommt 250 neue Taser

Feuer in Dabergotz (Brandenburg): 15-Jähriger nach Brand im Krankenhaus

Ein Polizeibeamter hält einen Taser in der Hand (Archivbild). © dpa | Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

8.35 Uhr: Ein 15-Jähriger ist nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Dabergotz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ins Krankenhaus gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, war am Mittwoch im ersten Obergeschoss des Hauses ein Feuer ausgebrochen. Der 15-Jährige habe den Rauch bemerkt und wurde verletzt, als er versuchte, der Ursache auf den Grund zu gehen. Ein 12-Jähriger erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, er konnte vor Ort behandelt werden. Weitere Menschen waren am frühen Nachmittag, als das Feuer ausbrach, nicht im Haus. Die Ursache für den Brand ist nach Angaben des Sprechers unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Mit 44 Einsatzkräften war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Im Zuge der Löschmaßnahmen war die Bundesstraße 167 für mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf 150.000 Euro.

BM/dpa