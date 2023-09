Wetter Viel Sonne und bis 30 Grad in Berlin und Brandenburg

Das Bundeskanzleramt spiegelt sich am Morgen in der Spree.

Unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets bleibt es am Dienstag sommerlich in Berlin und Brandenburg. Auf viel Sonnenschein und bis zu 30 Grad Celsius können sich die Menschen einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Leichte Wolken sind am Nachmittag möglich, dabei bleibt es aber ganztägig trocken.