Straftaten im Dienst? Drei Polizeibeamte vor Gericht

Gegen drei Berliner Polizisten hat ein Prozess wegen mutmaßlicher Straftaten im Dienst begonnen. Vor dem Amtsgericht Tiergarten werden Vorgänge verhandelt, zu denen es in den Jahren 2016 und 2017 gekommen sein soll. So sollen zwei der 34- bis 47-jährigen Beamten im September 2016 zwei Männer wegen Verdachts auf Drogenhandel zu Boden gebracht, gefesselt und dann grundlos geschlagen und getreten haben. In einem anderen Fall sei eine bevorstehende Durchsuchungsaktion an zwei Drogenhändler verraten worden. Die Angeklagten haben zu Prozessbeginn am Montag zu den Vorwürfen geschwiegen.