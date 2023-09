Berlin: So viel Geld erhalten die Hochschulen für die Sanierung

Berlin. Die Berliner Hochschulen erhalten in den kommenden beiden Jahren 300 Millionen Euro pro Jahr für Investitionen und Sanierungen. „Das ist ein neuer Höchstwert“, sagte Wissenschaftsstaatssekretär Henry Marx am Montag im Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses. Darauf hätte sich der Senat in den Haushaltsberatungen verständigt. Marx räumte gleichzeitig ein, dass das Geld nicht ausreichen werde, den Sanierungsstau an den Hochschulen in absehbarer Zeit aufzulösen.

Der von den Hochschulen angemeldete Sanierungsstau war in den vergangenen fünf Jahren stark angestiegen. Betrug er 2018 noch 3,2 Milliarden Euro, so wird er jetzt auf 8,2 Milliarden Euro beziffert – allerdings ohne die Charité. „Mit der Charité liegen wir deutlich im zweistelligen Milliardenbereich“, sagte Marx. Insgesamt sei in der Bundesrepublik in den vergangenen Jahrzehnten zu wenig Geld für die Sanierung bestehender Hochschulgebäude ausgegeben worden.

Sanierungsfälle sollen nach Wichtigkeit geordnet werden

Um das zu ändern, soll eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Bis Ende des Jahres soll eine „Landeshochschulentwicklungsplanung“ vorliegen. Sie soll die verschiedenen Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen der Hochschulen nach Wichtigkeit ordnen. Diese sollen dann mit den 300 Millionen Euro pro Jahr vorrangig saniert werden.

Gleichzeitig will der Senat die Hochschulen in die Lage versetzen, mehr in Eigenregie zu bauen. Dazu soll die maximale Investitionssumme von derzeit fünf auf 20 Millionen Euro je Projekt erhöht werden.

Außerdem befindet sich der Senat gegenwärtig mit den Hochschulen in Gesprächen, bei denen es um die Auflösung der Rücklagen geht, die dann zur Baufinanzierung herangezogen werden sollen. Das betrifft allerdings nur die drei großen Universitäten, da die kleineren Hochschulen kaum oder über keine Rücklagen verfügen.

Die Wissenschaftsverwaltung setzt große Hoffnungen in das Sondervermögen

Schließlich setzt die Wissenschaftsverwaltung große Hoffnungen in das geplante Sondervermögen Klimaschutz. Bis zu zehn Milliarden Euro sollen für klima- und umweltschutzbedingte Ausgaben bereitgestellt werden. „Wir hoffen, eine dicke Scheibe vom Kuchen abzubekommen“, sagte Wissenschaftsstaatssekretär Marx. Allerdings ist die konkrete Ausgestaltung des Sondervermögens noch nicht klar.

Da trotz aller Anstrengungen der Sanierungsstau weiter hoch sein wird, kündigte Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) einen Paradigmenwechsel an. Künftig werde mehr Wert auf die Sanierung des Gebäudebestandes gesetzt als auf – teure – Neubauten. „Nicht alles, was vor 15 Jahren geplant wurde, erscheint heute noch sinnvoll“, sagte Czyborra am Montag im Wissenschaftsausschuss. Allerdings ließ sie offen, welche Neubauprojekte durch die neue Zielsetzung auf der Strecke bleiben könnten Mit kreativen Raumkonzepten soll dagegen mehr Platz für Studierende in bestehenden Gebäuden geschaffen werden.

Die Hochschulverträge für die Jahre 2024 bis 2028 sind ausverhandelt

Die Hochschulen und die Wissenschaftsverwaltung hatten sich während der Sommerpause grundsätzlich auf die neuen Hochschulverträge für die Jahre 2024 bis 2028 verständigt. Ihre Etats sollen demnach pro Jahr um fünf Prozent steigen. Für 2024 können die drei großen Universitäten, die vier staatlichen Fachhochschulen sowie die vier meist kleineren Kunsthochschulen mit 72 Millionen Euro mit mehr Geld als im laufenden Jahr rechnen, für das sie 1,45 Milliarden Euro erhalten.

In den Folgejahren erhöht sich dieser Betrag, da für die Berechnung des Anstiegs das jeweilige Haushaltsjahr zugrunde gelegt wird.

Vor dem Hintergrund der angespannten finanziellen Lage Berlins ist der Anstieg zwar ordentlich, angesichts der vielen Baustellen im Hochschulwesen aber zunächst kein Grund zum Jubeln. „2024 wird hart“, räumte Wissenschaftsstaatssekretär Henry Marx am Montag ein. 2025 könnte das Geld gerade so ausreichen, bevor dann ab 2026 gute Jahren folgten, hofft die Wissenschaftsverwaltung.

Die Hochschulen erhalten auch leistungsbasierte Zuschüsse

Neu in den Hochschulverträgen ist, dass neben einer Basisfinanzierung in Höhe von 70 Prozent der Etats leistungsbasierte Zuschüsse verabredet wurden. Das heißt, die Hochschulen erhalten das Geld nur, wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllen. Das betrifft nach Angaben des Staatssekretärs Maßnahmen zur Fachkräftesicherung, der Ausbildung von Lehrkräften, der Gleichstellung und der Forschung.

Anders als in Vorjahren können diese Felder nicht gegeneinander aufgerechnet werden. Besondere Anstrengungen zum Beispiel in der Forschung, können nicht durch weniger Geld bei der Gleichstellung ausgeglichen werden.