Messe in Berlin zeigt Zukunft des Regionalverkehrs

Fahrerlose Rufbusse, Reisebegleitung per App oder Regionalbusse mit Toiletten: Eine Messe der Deutschen Bahn befasst sich in Berlin in dieser Woche mit der Zukunft des Nahverkehrs in Deutschland. „Wir wollen wegkommen von dem manchmal etwas überholten und verstaubten Image, das der Nahverkehr hat“, sagte die für den Regionalverkehr zuständige Konzernvorständin Evelyn Palla am Donnerstag bei einem Rundgang über die Messe. „Wir brauchen ein besseres, ein kundenorientierteres Angebot, das ganze Mobilitätsketten umfasst und noch viel stärker in eine Tür-zu-Tür-Alltagsmobilität geht.“ Gebraucht würden zudem mehr digitale Angebote.