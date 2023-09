Senat Innensenatorin: Viel Lob für Polizeiwache am Kottbusser Tor

Die anfangs umstrittene neue Polizeiwache am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg ist von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) gelobt worden. Sehr viele Bewohner der Umgebung und Geschäftsleute hätten seit dem Start der Wache Mitte Februar positive Rückmeldungen gegeben, sagte Spranger am Montag im Innenausschuss. Die Gesamtsituation im Kiez habe sich sehr verbessert.