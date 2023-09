Hertha-Torwart Tjark Ernst für U21 nachnominiert

Hertha-Torwart Tjark Ernst ist für die kommenden Länderspiele der deutschen U21-Nationalmannschaft nachnominiert worden. Der Freiburger Torwart Noah Atubolu sei angeschlagen, dafür rücke Ernst nach, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Der 20 Jahre alte Torwart des Fußball-Zweitligisten sollte ursprünglich im Kader der U20 stehen. Am Freitag trifft das U21-Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo in Saarbrücken auf die Ukraine. Am Dienstag (12. September) startet die Mannschaft in Pristina gegen Kosovo in die Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei. Ernst ist nach dem Abgang von Oliver Christensen und der Suspendierung von Marius Gersbeck Stammtorwart der Hertha.