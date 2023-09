Bankautomat in Schönefeld gesprengt: 36 Menschen evakuiert

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Geldautomaten in Schönefeld (Landkreis Dahme-Spreewald) gesprengt. Der Automat stand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, die 36 Bewohner wurden in der Nacht evakuiert, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Obwohl die Polizei kurz nach der Explosion am Tatort war, sind die Täter bereits verschwunden gewesen, wie die Sprecherin weiter ausführte. Ob die Unbekannten Beute machten, dazu gab es zunächst keine Angaben. Ein Statiker prüft nun, ob das Haus noch bewohnbar ist. Die Spurensicherung der Polizei ermittelt vor Ort.