Wetter in Berlin in dieser Woche: Sonnige Temperaturen mit knapp 30 Grad

Auf sonnige Tage können sich die Menschen in Berlin & Brandenburg freuen. Bereits am Montag sind Temperaturen bis 27 Grad zu erwarten.

Am 11. August 2023 sind bei Sonnenschein Touristen auf der Berliner Museumsinsel unterwegs.

Wettervorhersage Sonnige Woche in Berlin: Temperaturen bis 31 Grad

Potsdam/Berlin.

Auf die Menschen in Berlin und Brandenburg wartet eine sonnige Woche

Die Temperaturen erreichen die 30-Grad-Marke

Die Nächte sind kühler, es bleibt aber klar und trocken

Das Wetter in Berlin und Brandenburg wird in den nächsten Tagen sonnig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) erklärte, ist bereits am Montag mit Temperaturen von bis zu 27 Grad zu rechnen. Nachts kann es allerdings auf bis zu 9 Grad abkühlen.

Richtig viel Sonnenschein gibt es am Dienstag. Die Temperaturen klettern auf bis zu 29 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ziehen vereinzelt Wolken auf, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen liegen um die 10 Grad.

Der Mittwoch wird sowohl in Berlin als auch in Brandenburg ein toller Tag: bis zu 30 Grad, Sonne und ein wolkenloser Himmel. Nachts sinken die Temperaturen bis auf 13 Grad ab. Am Donnerstag bleibt es sonnig – und es wird mit bis 31 Grad richtig heiß. Nachts geht es wieder auf bis zu 14 Grad runter, es bleibt aber klar und trocken.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage für die kommenden Tage

Montag, 4. September: Heute oft sonnig, am Mittag und Nachmittag örtlich einzelne Quellwolken. Entlang von Oder und Neiße zeitweise Durchzug von Wolkenfeldern, wobei der heitere Charakter bestehen bleibt. Trocken. Höchstwerte 24 bis 27 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Dienstag nur wenige Wolken, häufig klar. Tiefsttemperatur 14 bis 9 Grad. Schwachwindig.

Dienstag, 5. September: Am Dienstag viel Sonnenschein mit dünnen Schleierwolken, vor allem im Norden und Osten. Am Mittag und Nachmittag Bildung weniger und flacher Quellwolken. Trocken. Erwärmung auf 27 bis 29 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt bis klar. Nur im Norden Brandenburgs teils wolkig. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf 16 bis 10 Grad. Schwachwindig.

Mittwoch, 6. September: Am Mittwoch sonnig und trocken bei Höchstwerten von 27 bis 30 Grad. Schwacher Nordost- bis Ostwind. In der Nacht zum Donnerstag klar bis gering bewölkt, niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 16 bis 13 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen.

Donnerstag, 7. September: Am Donnerstag verbreitet sonnig. Erwärmung auf 28 bis 31 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag klar, teils gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 18 bis 14 Grad. Schwachwindig.

Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.