Alba Berlin hat sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung auf die Basketball-Bundesliga äußerst knapp verloren. Die ersatzgeschwächten Hauptstädter verloren am Sonntag in Oranienburg gegen den Ligakonkurrenten Veolia Towers Hamburg mit 78:81 (39:47). Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas und Sterling Brown mit je 15 Punkten.

Basketball Alba verliert Testspiel gegen Hamburg in letzter Sekunde

Oranienburg (dpa/bb). Alba Berlin hat sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung auf die Basketball-Bundesliga äußerst knapp verloren. Die ersatzgeschwächten Hauptstädter verloren am Sonntag in Oranienburg gegen den Ligakonkurrenten Veolia Towers Hamburg mit 78:81 (39:47). Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas und Sterling Brown mit je 15 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste gleich auf sechs Akteure verzichten. Neben den Weltmeisterschaftsteilnehmern Johannes Thiemann (Deutschland), Yanni Wetzell (Neuseeland), Zigar Samar (Slowenien), Matteo Spagnolo und Gabriele Procida (beide Italien), fehlte auch Center Christ Koumadje wegen Visa-Problemen. Dafür gaben die Neuzugänge Thomas, Brown und Justin Bean ihr Debüt im Alba-Trikot.

Die Berliner gingen zwar schnell in Führung, doch dem fast komplett neu zusammengestellten Team war schnell anzumerken, dass die Akteure erst seit einigen Tagen zusammen sind. Viele Abstimmungsprobleme und Offensivprobleme ließen Hamburgs Führung Mitte des zweiten Abschnittes auf 19 Punkte (24:43) anwachsen.

Und auch nach dem Seitenwechsel blieb Hamburg lange vorn. Erst in der Schlussphase wurde es wieder spannend, weil Alba 47 Sekunden vor Ende wieder ausglich (78:78). Drei Sekunden vor Ende erzielte Louis Olinde dann mit einem Dreier den vermeintlichen Siegtreffer, aber der Wurf kam erst nach dem Ende der Angriffszeit und zählte somit nicht. Im Gegenzug holte sich Hamburg mit einem Buzzerbeater doch noch den Sieg.

Das nächste Testspiel bestreiten die Hauptstädter am kommenden Sonntag bei den Basketball Löwen Braunschweig. Ligastart ist am 28. September in Heidelberg.