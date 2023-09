Feste und Jubiläen So viele Feste schafft man an einem Tag in Berlin

Berlin. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Das wird jedoch schwierig, sobald die Feierlichkeiten am gleichen Tag stattfinden – wie an diesem Sonntag in Berlin. Berliner Morgenpost-Reporter Alexander Rothe hat auf dem Fahrrad vier Veranstaltungen besucht.

Technik-, Geschichte und Hochseilakrobatik am Westhafen

11 Uhr: Los geht es am Westhafen, wo dessen 100-jähriges Bestehen begangen wird. Ein Steg in der Mitte des Hafens bietet eine Bühne für den Kinderchor der „Vokalhelden“. Ein Lied über Zitroneneis, ein türkischer Song oder die Beatles: das Repertoire der kleinen Sängerinnen und Sängern ist groß. Das umstehende Publikum – viele darunter im gleichen Alter wie die singenden Kids – lassen sich von den Rhythmen mitreißen.

Das Westhafen- ist ein Familienfest. Doch nicht nur, denn auch Geschichtsinteressierte kommen auf ihre Kosten. In einer Ausstellung wird sich der langen Historie des Westhafens gewidmet und ein Blick in eine umweltfreundliche Zukunft geworfen. Dabei wird eine hybrid-elektrische Antriebstechnologie für Boote vorgestellt, die derzeit erforscht wird.

Zur Feier des 100-jährigen Bestehens wurden vom Veranstalter rund 10.000 Gäste erwartet.

Im Hafenbecken stellen Polizei, Feuerwehr, DHL und die Technische Universität Berlin (TU) ihre Boote in einer Schaufahrt vor. Technikbegeisterte dürfen sich über technische Details zu den Wassergefährten freuen. Derweil interessieren sich andere eher für die Hochseilartistin, die in schwindelerregender Höhe quer über das große Beckengelände auf einem Seil balanciert.

Balancierakt in 40 Meter Höhe über eine gut 300 Meter lange Slackline.

Zu späterer Stunde hält der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) eine Rede, doch bleibt bei dem Selbstversuch nicht viel Zeit, weshalb es nach rund einer Stunde weiter geht Richtung Bundestag, der an diesem Tag zum Ein- und Ausblicken eingeladen hat.

Extrem lange Wartezeit für den Bundestag

12 Uhr: Vor dem Eingang des Paul-Löbe-Hauses hat sich eine lange Warteschlange gebildet, die der vor dem Berghain Konkurrenz macht – ein Zeitfresser in der strikten Feste-Agenda. Aus den Gesprächen in der Warteschlange sind in unterschiedlichen Sprachen Wortfetzen mit Bezug zu „Merkel“ oder „Presidente“ zu hören. Ein deutlich internationaleres Publikum als am Westhafen.

Nach erst 40 Minuten ist die Sicherheitskontrolle passiert, doch das Warten lohnt sich: In spielerischer Leichtigkeit werden den jungen und älteren Gästen Informationen über den Parlamentarismus näher gebracht. Für die Kleinen gibt es ein Hüpfquiz, bei dem sie je nach Antwort auf eines der drei Felder springen. Die Erwachsenen dürfen ihr Wissen an einem Bildschirm testen. Dort erfährt man, dass das Parlament nach dem Brand im Reichstag in der nahe gelegenen Krolloper getagt hatte, die heute nicht mehr existiert. Hätten Sie es gewusst?

Gemischtes Publikum in der Alten Münze

13:30 Uhr: Ebenfalls politisches Programm gibt es in der Alten Münze, die an diesem Wochenende 10-jähriges Jubiläum feiert und die Eintretenden mit einem schwarzen Boot begrüßt – ein Flüchtlingsboot, das an die im Mittelmeer verstorbenen Menschen erinnert. An einem Stand wird Kleidung für Flüchtlinge in Griechenland gesammelt. Lediglich eine politische Veranstaltung, bei der Missstände in der deutschen und europäischen Politik angeprangert werden?

Mahnmal für die im Mittelmeer Verstorbenen in der Alten Münze.

Keineswegs! Ein englisch-sprachiger Jongleur im Kleid bringt die Zuschauenden mit Humoreinlagen zum Lachen. Junge Hippster mit bunten Haaren tragen hier Schiebermütze oder Jogginghose, ältere Herrschaften kommen in Jackett. Das Publikum ist so durchmischt, wie das Programm: Kinderdisco, DJ-Workshop, Lesungen, Ausstellungen, Schneidebrettwerkstatt. Allein das Studieren der Programmtafel ist zeitaufwendig, weshalb der Rundgang durch diesen Ort der Internationalität, Kunst und Politik zügig gehen muss.

Den Sommer im Kulturforum ausklingen lassen

14:30 Uhr: Die letzte Station bietet eine ähnliche Mischung in etwas abgeschwächter Form. Ein Poetry-Slammer stellt sich auf der Bühne beim finalen Tag des Kultursommerfestivals am Kulturforum eine Welt vor, in der der Klimawandel bekämpft, Rassismus kein Thema mehr und Armut nicht mehr vorhanden ist.

Auf dem Platz vor dem Kulturforum wurden diesen Sommer auch Filme gezeigt, mit der Sicht auf die Hochhaus-Skyline des Potsdamer Platzes.

Der gesamte Vorplatz vor der Gemäldegalerie und dem Kunstgewerbemuseum ist gesäumt mit pinken Liegestühlen, auf denen die Zuhörerinnen und Zuhörer an kostenlosem Bananen-Karamell-Stiel-Eis schlecken und aufmerksam den schnellen Reimen zuhören. Letztlich ist das Sommerfest aber vor allem eine Kulturveranstaltung, die die Gäste zum Schlendern durch die verschiedenen Kunsteinrichtungen einlädt – oder zum Entspannen in Gegenwart mehrerer Live-Acts. Das ist am Ende dieser diversen Feste-Hopping-Tour notwendig.