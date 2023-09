Sieg über Angstgegner: Berlin Thunder erreichen Playoffs

Das Team von Berlin Thunder hat zum ersten Mal in der dreijährigen Geschichte der European League of Football (ELF) die Playoffs erreicht. Am letzten Spieltag besiegte die Mannschaft von Cheftrainer Johnny Schmuck Angstgegner Hamburg Sea Devils mit 23:16 (14:10). Vor 6084 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark kletterten die Berliner mit dem ersten Sieg über die Sea Devils in der Teamgeschichte am Sonntag auf den zweiten Rang der Eastern Conference, der zur Teilnahme an den K.-o.-Runden berechtigt.