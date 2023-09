Baum zerbricht bei Unfall: Fahrerin muss ins Krankenhaus

Eine 60 Jahre alte Autofahrerin ist in Berlin-Mitte mit ihrem Wagen gegen einen Baum gekracht und hat sich dabei am Kopf verletzt. Der Baum wurde bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass die Krone zu Boden fiel und dabei das Stromkabel einer Baustellenampel mitriss, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach wurde auch eine Laterne aus der Verankerung gerissen.