Ende einer Ära: Schönefeld nimmt Abschied vom Flughafen

Berlin. Es ist ein Tag, an dem Wehmut mitschwingt, der aber trotzdem Anlass zum Feiern sein soll: Während Schönefeld am Rande von Berlin Abschied von seinem gleichnamigen Flughafen nimmt, feiert die Gemeinde ihr 20-Jähriges Bestehen in der heutigen Form. Rundgänge durch das zuletzt als Terminal 5 des BER genutzte Abfertigungsgebäude und die Feierlichkeiten auf dem Gelände brachten zahlreiche Menschen und ihre Erinnerungen an den ehemaligen Airport zusammen.

„Wir sind gemeinsam für die Interflug geflogen“, sagt etwa Werner Starke. Beim Rundgang durch das Flughafengebäude hat der ehemalige Pilot gerade eine Bekannte wiedergetroffen. „Wir haben den Zufall gesucht“, sagt die 73-Jährige Heidi Wienert, die zu DDR-Zeiten als Flugbegleiterin mit an Bord war. Der Zusammenhalt der Crews und die Inbetriebnahme des Gebäudes „Neue Passagier-Abfertigung“ sind ihr noch in lebendiger Erinnerung.

Interflug-Pilot Werner Starke (78) und Flugbegleiterin Heidi Wienert (73) verbinden viele Erinnerungen an die gemeinsame Zeit.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Berlin-Schönefeld: Vom DDR-Flughafen zum Terminal 5 des BER

Das jüngst als Terminal 5 des BER genutzte Gebäude hatte 1976 den Betrieb aufgenommen, im Oktober 2020 folgte die Umfirmierung als Terminal 5 des Flughafens Berlin Brandenburg, ehe es bereits im Februar 2021 pandemiebedingt wieder geschlossen wurde. Im ersten Betriebsjahr nutzten nach Angaben der Flughafengesellschaft 1,6 Millionen Passagiere den Flughafen. Das höchste Aufkommen verzeichnete der „SXF“ 2017 mit 13 Millionen Gästen. Im November 2022 beschloss der Aufsichtsrat schließlich, das Terminal nicht wieder in Betrieb zu nehmen.

Mehr zum Thema Flughafen in Berlin:

Eine wechselvolle Geschichte, die zahlreiche Menschen an diesem Tag noch einmal Revue passieren lassen wollen. Sie machen Selfies auf der Dachterrasse mit dem ehemaligen Flughafengelände im Hintergrund, wo sich bereits die Umrisse des BER abzeichnen, der die Flughafentradition der Gemeinde fortsetzt.

Als „Neue Passagier-Abfertigung“ für den DDR-Hauptstadtflughafen gestartet, fungierte das Flughafengebäude zuletzt als Terminal 5 des BER.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Beliebter Fotospot ist auch der Schönefeld-Schriftzug gegenüber vom Parkplatz. So auch bei den Straubs. Sie sind eine richtige Flughafenfamilie. Der 55-jährige Jens-Uwe lernte hier einst Fluggerätemechaniker, arbeitet heute bei der Lufthansa. Ehefrau Petra (50) sagt: „Ich bin mit dem Terminal aufgewachsen.“ Ehrensache für Tochter Clarissa (20), ihre Eltern an dem denkwürdigen Tag zu begleiten.

Ehemalige Mitarbeiter und Passagiere schwelgen in Erinnerungen

Dabei sind es nicht nur ehemalige Mitarbeitende, die vom Flughafen Abschied nehmen wollen. „Ich bin bestimmt 15 Mal von hier geflogen“, sagt der 46-jährige Martin Heller. Während er die Flüge noch einmal Revue passieren lassen möchte, schielt die fünfjährige Lilli schon in Richtung Hüpfburg, dabei tanzt die junge Linedance-Gruppe der Gemeinde stilecht mit Cowboyhüten und in roten Shirts über die Bühne.

Wenige Meter weiter steht ein Feuerwehr-Barkas aus DDR-Produktion direkt neben einem hochmodernen Flugfeldlöschfahrzeug der Firma Rosenbauer. „Der Wagen fasst 12.500 Liter Wasser, die in zwei Minuten versprüht werden können“, klärt Brandmeister Ronny Rohlfs den Menschen, die Schlange stehen, um einmal im Cockpit Platz zu nehmen.

Brandmeister Ronny Rohlfs erklärt zahlreichen Interessenten, wie leistungsfähig die Flughafenlöschfahrzeuge sind.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Für Aletta von Massenbach, Chefin der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, ist dieser Sonnabend die Gelegenheit, den Flughafen würdig zu verabschieden. „In Zukunft wird auf diesem Areal ein neues, lebendiges Stadtquartier entstehen, das dem Flughafen BER und der Gemeinde Schönefeld gleichermaßen zugutekommt.“ Das sei ein Grund zum Feiern.

Mehr aus Berlin lesen Sie hier:

Schönefeld soll neues Quartier für Stadtentwicklung werden

Christian Hentschel, Bürgermeister der Gemeinde im Landkreis Dahme-Spreewald, sagt: „Für mich ist es ein Geschenk, als Bürgermeister dieser Gemeinde nicht nur die langersehnte Eröffnung des BER sondern nun auch gemeinsam mit dem Flughafen den 20-jährigen Geburtstag der heutigen Gemeinde Schönefeld zu feiern.“ 2003 waren die Orte Großziethen, Kiekebusch, Selchow, Waltersdorf und Waßmannsdorf nach Schönefeld eingemeindet worden. Am Sonnabend schließe sich so ein Kreis, denn ein Flughafen gehöre wie die Ortsteile zur Gemeinde. Hentschel verbindet damit die Hoffnung, dass schnell wachsende Gemeinde bald zur Stadt wird.

Gegenwart in Blickweite: Unweit vom ehemaligen Flughafen Berlin-Schönefeld landet eine Maschine am Nachfolger BER.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Während auf dem Gelände bis nach Mitternacht unter anderem mit „DJ BOW-tanic“ gefeiert wird, zeichnet sich langsam ab, was aus dem Gelände werden soll: Jüngst startete ein Ideenwettbewerb für ein innovatives Stadtquartier in unmittelbarer Nähe zum neuen Hauptstadtflughafen. Drei international tätige Architektur- und Planungsbüros beteiligen sich daran.