78-jähriger Motorradfahrer von Auto angefahren

Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Westend von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der 78-Jährige fuhr am Freitagmittag auf der Ahornallee, als er plötzlich von einem Auto erfasst wurde, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach übersah eine 27-jährige Autofahrerin den Senior beim Linksabbiegen. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß über die Motorhaube des Autos geschleudert und krachte auf die Fahrbahn. Er kam verletzt in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern an.