Jugendliche stürzen von E-Roller und verletzten sich

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sind in Berlin-Lichtenrade mit ihrem E-Roller gegen eine Absperrkette gefahren und auf die Fahrbahn gestürzt. Die 16-jährige Fahrerin brach sich bei dem Unfall am Freitagabend das Schlüsselbein, ihr 17-jähriger Mitfahrer zog sich Platzwunden im Gesicht und eine Prellung zu, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden fuhren den Angaben zufolge gemeinsam auf einem E-Roller auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Goltzstraße, als die 16-jährige Fahrerin eine Absperrkette zwischen zwei Pollern wohl übersah und dagegenfuhr. Die Polizei ermittelt.