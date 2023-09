Kampagne im Regierungsviertel gegen Rechtsextremismus

Mit einer neuen Kampagne im Berliner Regierungsviertel wollen sich zahlreiche Organisationen für Toleranz und gegen Rechtsextremismus einsetzen. Unter dem Motto „BERLIN - No Backdrop for Nazis/Keine Kulisse für Nazis“ sind in nächster Zeit Veranstaltungen geplant. Damit wolle man sich gegen die „Instrumentalisierung des repräsentativen Regierungsviertels“ durch rechtsextreme, rassistische und antisemitische Demonstrationen wenden. Symbole wie der Reichstag oder das Brandenburger Tor dürften nicht den Extremisten überlassen werden.