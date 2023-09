Musik Generalmusikdirektor verlässt Deutsche Oper in Berlin 2026

Der Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin, Sir Donald Runnicles, will die Oper bereits 2026 verlassen. Seinen bis 2027 laufenden Vertrag wolle er damit frühzeitig beenden, teilte die Kultursenatsverwaltung am Freitag mit. Aus familiären Gründen wolle der 68-Jährige seinen Lebensmittelpunkt vermehrt in die USA verlegen, hieß es weiter.