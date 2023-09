Brandenburg erhöht Zahl der Auszubildenden im Justizvollzug

Wegen einer hohen Zahl von Pensionierungen in den kommenden Jahren hat das Brandenburger Justizministerium die Kapazitäten in der Ausbildung zum Justizvollzugsdienst erhöht. In diesem Jahr würden erstmals drei statt wie bisher zwei Ausbildungslehrgänge gestartet, berichtete Ministeriumssprecher Sebastian Thiele am Freitag. In jedem Lehrgang könnten bis zu 20 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung beginnen.