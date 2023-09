Humboldt Universität (HU) in Berlin: Dozent nach Vorwürfen gekündigt

Studenten sitzen in einem Hörsaal einer Universität.

Einem Dozenten der Humboldt Universität ist gekündigt worden

Ihm wird sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch vorgeworfen

Der Mann klagt gegen seine Kündigung

Berlin. Die Berliner Humboldt Universität hat einem Hochschuldozenten nach Vorwürfen verbal sexualisierter Übergriffe gekündigt. Die Universitätsleitung sei davon überzeugt, dass eine weitere Beschäftigung des Mitarbeiters „den Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden der Humboldt-Universität nicht mehr zuzumuten“ sei, hieß es am Freitag zur Begründung in einer Mitteilung. Der Beschuldigte war seit Anfang August bis auf Weiteres freigestellt worden. Den Angaben zufolge hat der Mitarbeiter gegen die außerordentliche Entlassung geklagt.

In einem offenen Brief hatten Unbekannte dem Dozenten Mitte Juli sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch vorgeworfen. In dem auf der linken Plattform „Indymedia“ veröffentlichten Schreiben heißt es, der Beschuldigte missbrauche „seine Machtposition als Dozent und Vorgesetzter seit mehr als 20 Jahren“.

Humboldt Universität in Berlin: Fälle körperlicher und sexualisierter Gewalt

Den Anschuldigungen zufolge geht es um Fälle körperlicher sowie sexualisierter Gewalt. Außerdem habe sich der Mann in Vorlesungen „transfeindlich und rassistisch“ geäußert. Der Dozent hat sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Die Polizei hatte Anfang August von Amts wegen Ermittlungen gegen den Dozenten aufgenommen. Anzeigen waren bis zu dem Zeitpunkt nicht eingegangen. Zum aktuellen Ermittlungsstand konnte die Behörde am Freitag zunächst keine Auskunft geben.

"Die aktuelle Universitätsleitung setzt mit dieser Kündigung ein klares Signal dafür, dass ein respektvolles Miteinander die Grundlage von Lehre und Forschung an der Humboldt-Universität zu Berlin ist. Vorwürfen von Machtmissbrauch und sexualisierten Übergriffen geht sie konsequent nach", hieß es in der MItteilung. Darin bittet die Universität alle Betroffenen, sich zu melden, sofern es noch weitere bisher unbekannte Fälle geben sollte.

Laut "Spiegel" hatten sich in dem konkreten Fall Studentinnen über Jahre hinweg immer wieder an Frauenbeauftragte der Universität und die Universitätsleitung gewandt. Diese hätten jedoch nur nachlässig darauf reagiert und Studentinnen empfohlen, nicht allein mit dem Dozenten im Raum zu sein.