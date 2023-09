Friedrich-Luft-Preis geht an Nurkan Erpulat für „Dschinns“

Der Friedrich-Luft-Preis geht an die Inszenierung „Dschinns“ am Maxim Gorki-Theater in Berlin. Das Stück, das in der Spielzeit 2022/23 lief und von Nurkan Erpulat inszeniert wurde, handelt von der Geschichte einer türkisch-deutschen Familie, wie die Medienhäuser am Freitag mitteilten. Es basiert auf dem gleichnamigen Roman von Fatma Aydemir. Die Auszeichnung, die gemeinsam von Deutschlandfunk Kultur und der Berliner Morgenpost vergeben wird, ist mit 7500 Euro dotiert.

Zur Entscheidung hieß es laut Mitteilung: „So muss sie aussehen, die viel beschworene Diversität auf den Theaterbühnen - ein selbstverständliches Mit- und Nebeneinander unterschiedlicher Perspektiven, Sprachen, Körper und Geschichten. Mit Nurkan Erpulat hat das postmigrantische Theater als selbstbewusster Gegenentwurf zu den etablierten Bühnenerzählungen begonnen.“

Der Preis wird am 1. Oktober im Anschluss an eine Vorstellung von „Dschinns“ im Maxim Gorki-Theater verliehen. Der Regisseur Erpulat hatte bereits erfolgreich am Deutschen Theater Berlin, am Volkstheater Wien sowie am Staatsschauspiel Dresden gearbeitet.

Der Preis wird von einer neunköpfigen Jury vergeben, die aus Redakteurinnen und Redakteuren der Medienhäuser sowie freien Theaterkritikern und Schauspielern besteht. Auch mit dabei ist unter anderem Ernst Elitz, der Gründungsintendant vom Deutschlandradio. Der Preis ist nach dem Berliner Theaterkritiker Friedrich Luft benannt und wird seit 1992 von der „Berliner Morgenpost“ verliehen, seit 2021 gemeinsam mit Deutschlandfunk Kultur.