Spiele gegen Real für Fischer „Traum, der in Erfüllung geht“

Die anstehenden Champions-League-Duelle mit Real Madrid sind auch für Union Berlins Trainer Urs Fischer etwas ganz Besonderes. „Die Königlichen. Das ist die größte Mannschaft der Welt. Da zu spielen, da geht auch für einen Trainer ein Traum in Erfüllung“, sagte der Schweizer am Freitag. Den Köpenickern wurden für ihr Debüt in der Champions League in der Gruppenphase am Donnerstag neben dem spanischen Giganten noch der italienische Meister SSC Neapel und der SC Braga (Portugal) zugelost. „Wenn du eine solche Gruppe bekommst, freut dich das einfach“, sagte Fischer.