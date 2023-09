Mehr als 2000 Beschäftigte streiken bei Unternehmen Leag

Mit Beginn der Frühschicht haben am Freitag mehr als 2000 Mitarbeitende nach Gewerkschaftsangaben die Arbeit an allen Kraftwerks- und Tagebau-Standorten des Energieunternehmens Leag niedergelegt. Damit wollen sie in den aktuellen Tarifverhandlungen den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. IGBCE-Verhandlungsführer Holger Nieden sprach von einem „eindrucksvollen Signal der Stärke Richtung Leag-Management“. Niemand hier werde sich angesichts gewaltiger und dauerhafter Preissteigerungen mit Einmalzahlungen abspeisen lassen - und seien sie noch so hoch, so Nieden.