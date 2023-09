Apfelernte beginnt: Bauern rechnen mit weniger Ertrag

Äpfel der Sorte Gala hängen auf einem Obsthof in Meckenheim an einem Baum.

Der Gartenbauverband in Brandenburg geht zum Beginn der Apfelernte nach ersten Einschätzungen von weniger Ertrag als im Vorjahr aus. Gründe für die gebremsten Erwartungen seien Frostschäden in der Blütezeit, Schädlingsbefall sowie Wetterextreme im August wie Hagel und Starkregen. Die Obstbauern rechnen demnach mit maximal 18.000 Tonnen Äpfeln. Im vergangenen Jahr wurden 26.600 Tonnen geerntet, wie der Gartenbauverband Berlin-Brandenburg am Freitag weiter mitteilte.