Wetter in Berlin: Der Spätsommer ist da! So warm wird es

Schon länger nicht mehr ins Schwitzen gekommen in diesem zuletzt recht frischen Sommer? Die Bilanz des Deutschen Wetterdienstes fällt dennoch eindeutig aus: Als 27. Sommer in Folge war der diesjährige zu warm.

Wetterbericht Der Spätsommer ist da! So warm wird es in Berlin

Berlin. Das ist mal eine gute Wetter-Nachricht: Nach einer langen Regenphase können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg über einen heiteren Start ins Wochenende freuen.

Der Spätsommer ist zurück und der Freitagmorgen startet heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Erst am Nachmittag ziehen vereinzelte Wolken auf, wodurch sich die Sonne vor allem im Süden Brandenburgs immer wieder hinter Wolkenfelder versteckt. An der Niederlausitz kann es am Freitagabend zu örtlichen Regenschauern kommen und ansonsten bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 22 Grad.

Wetter: Nur in Südbrandenburg wird es nass – Spätsommer in Berlin

Viele Menschen sind im vergangenen August am Spreeufer an der East Side Gallery. (Archvibild)

In der Nacht zu Samstag bleibt es bewölkt und trocken. Nur im Süden von Brandenburg rechnet der DWD mit lokalen Regenschauern. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf bis zu 9 Grad.

Am Samstag wird laut DWD ein Sonne-Wolken-Mix erwartet. Von der Prignitz bis zur Uckermark wird es den Meteorologen zufolge die meisten Sonnenstunden geben. Die Temperaturen steigen wieder auf bis zu 24 Grad. Auch am Sonntag bleibt es heiter und die Menschen in Berlin und Brandenburg können den Spätsommer bei Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad genießen.

Wetter in Berlin und Brandenburg - Die Vorhersage des DWD im Detail:

Samstag, den 2. September 2023: Am Samstag Wechsel von dichteren Wolken und Sonne, von der Prignitz bis zur Uckermark am meisten Sonnenschein. Am Abend verbreitet Bewölkungsrückgang. Weitgehend trocken, allenfalls vereinzelt Schauer. Temperaturanstieg auf 22 bis 24 Grad. Schwacher Wind aus westlichen, am Abend aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag gering bewölkt, teils wolkig. Niederschlagsfrei. Örtlich Dunst- oder Nebelfelder. Temperaturrückgang auf 13 bis 9 Grad. Schwachwindig.

Passanten stehen auf einer Brücke. Im Hintergrund ist der Fernsehturm zu sehen.

Foto: picture alliance/dpa | Paul Zinken

Sonntag, den 3. September 2023: Am Sonntag Wechsel von Sonne und Wolken und trocken. Höchsttemperatur 21 bis 24 Grad. Schwacher Wind um Nordwest. In der Nacht zum Montag gering bewölkt bis wolkig. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte 12 bis 9 Grad. Schwacher Wind.

Montag, den 4. September 2023: Am Montag heiter, zeitweise wolkig und trocken. Höchstwerte 24 bis 27 Grad. Schwacher Wind, meist aus westlichen Richtungen. In der Nacht zum Dienstag nur wenige Wolken, niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 14 bis 10 Grad. Schwachwindig.