Fünf Fakten zum Spiel von Hertha BSC beim 1. FC Magdeburg

Am 5. Spieltag der 2. Bundesliga tritt Hertha BSC am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Magdeburg an. Der FCM ist bei zwei Siegen und zwei Remis bisher ungeschlagen, während die Berliner mit dem Rückenwind des ersten Liga-Erfolgs nach dem 5:0 daheim gegen die SpVgg Greuther Fürth mit Rückenwind nach Sachsen-Anhalt reisen.