Champions League: Union gegen Neapel, Real Madrid und Braga

Monaco. Der 1. FC Union Berlin kann sich bei seiner Premiere in der Champions League auf zwei Fußball-Schwergewichte und einen alten Bekannten freuen. Bei der Auslosung der Gruppenphase im Grimaldi-Forum in Monaco wurden den Köpenickern am Donnerstagabend der SSC Neapel, Real Madrid und der SC Braga zugelost.

Gegen den italienischen Meister und den 14-maligen Champion der europäischen Königsklasse wird Union erstmals spielen. Gegen Braga, den Dritten der vergangenen Saison in Portugal, hatte die Mannschaft von Union-Trainer Urs Fischer bereits in der Europa League 2022/23 gespielt. In der Vorrunden-Gruppe D verlor Union mit 0:1 in Braga und gewann 1:0 in der heimischen Försterei.

Der erste Spieltag findet am 19./20. September statt. Dann geht es am 3./4. und 24./25. Oktober, 7./8. und 28./29. November weiter. Der letzte Gruppenspieltag findet am 12./13. Dezember statt. Union zieht für die Gruppenspiele ins Olympiastadion um. Somit können mehr als 74.000 Fans jedes Spiel verfolgen, deutlich mehr als im eigenen Stadion an der Alten Försterei (22 012 Plätze). Die für Mitglieder reservierten 40.000 Dauerkarten als Kombipaket für alle drei Gruppenspiele waren schnell vergriffen.