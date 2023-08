CO2-neutrale Abfertigung am Flughafen BER

Berlin. Am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) tut sich etwas beim Thema Nachhaltigkeit – diese Botschaft will das Abfertigungsunternehmen WISAG Aviation vermitteln. Dabei geht es bei der WISAG nicht um die CO2-Bilanz der Flugzeuge, sondern der Be- und Entladung des Gepäcks der Passagiere. Im Juli 2021 hat das Unternehmen die Initiative „Ready for Green“ gestartet, um die Abfertigung zu entkarbonisieren.

Das Unternehmen habe einen Teil seiner dieselbetriebenen Geräte durch elektronische Maschinen ausgetauscht, erklärt Paul Edwards, Projektleiter der Initiative. 55 Prozent der Flotte sei bereits klimaneutral, vergangenes Jahr seien es noch 40 Prozent gewesen. Insgesamt 1200 Flüge habe das Unternehmen im Jahr 2023 bereits CO2-neutral abgefertigt. „Das spart je Abfertigung durchschnittlich 33 Kilogramm CO2 ein, alleine 2023 sind das bereits 40 Tonnen“, so Edwards.

Bilanz lässt Stromproduktion außen vor

Den Wert der „40-Tonnen“ errechne das Unternehmen mit Hilfe der Faustregel, dass ein Liter Diesel 2,6 Kilogramm CO2 ausstoße. Durch E-Fahrzeuge spare man diese Emissionen ein. Jedoch könne man nicht steuern, wie der am Flughafen zur Verfügung stehende Strom produziert werde. Das und die ausgestoßenen Emissionen bei der Produktion der Geräte rechne man nicht in die Bilanz mit rein, erklärt Edwards der Morgenpost.

Alle Fahrzeuge für die Abfertigung miete WISAG von dem deutschen Luftfahrt-Dienstleister HiSERV. Derzeit sei laut Edwards die Flotte des Unternehmens folgendermaßen elektrifiziert: ein Viertel aller Busse, alle Förderbänder, die Hälfte der Zugfahrzeuge und drei siebtel der sogenannten Pushbacks, die Flugzeuge wieder zurück auf die Landebahn schieben.

Das Ziel: Klimaneutral bis 2030

WISAG Aviation plane bis 2030 vollständig klimaneutral zu sein, erklärt die Kaufmännische Geschäftsführerin des Unternehmens Angela Stuhr. Ab nächstem Jahr wolle man als Zwischenziel bereits durch Ausgleichszertifikate CO2-neutral werden. Der Geschäftsführer des Flughafens Berlin-Brandenburg Thomas Hoff Andersson lobt die Bestrebungen des Unternehmens: „Eine elektrische Bodenabfertigung reduziert Emissionen und ist deshalb der zukunftsorientierte Weg für einen Flughafen.“

In Deutschland sei die WISAG mit ihren Zielen eine Vorreiterin, in Nordischen Ländern wie Norwegen oder Dänemark sei diese Praxis schon längst Standard, so Andersson. Derzeit seien am BER 100 Ladestation im Betrieb, Andersson plane, diese in Zukunft zu verdoppeln.

E-Fahrzeuge sollen besseren Arbeitsschutz bieten

Neben der Nachhaltigkeit biete die Umstellung auf E-Betrieb auch einen anderen großen Vorteil: den Arbeitsschutz. Bei der Be- und Entladung eines Flugzeuges werden unter anderem ein Zugfahrzeug zum Transport der Koffer zwischen Flughafen und Flieger sowie ein Förderband benötigt, um die Gepäckstücke aus dem Flugzeug raus- oder reinzubekommen.

Noch heute nutzen Abfertigungsunternehmen Dieselmotoren in diesen Maschinen. Die Folgen: Lärm, Gestank, Feinstaub. Während man bei einer elektrischen Abfertigung neben dem Flugzeug normal atmen und sich unterhalten kann, ist das bei einer fossilen nicht möglich. „Wir wollen das unseren Arbeitern nicht zumuten“, erklärt Edwards. Die Arbeit am Förderband sei auch so schon sehr hart.

Die Besserung der Arbeitsbedingungen liege aber nicht ausschließlich an den Geräten von WISAG. Laut Edwards habe man einige seiner Partner dazu überredet, den Motor des Flugzeugs nach der Landung auszuschalten. So könne man einerseits unnötigen Kerosinverbrauch verhindern, aber auch die Gesundheit der Arbeiter durch weniger Lärm, Gestank und Feinstaub schützen. Das passiere bei vielen anderen Fluggesellschaften aus „Faulheit“ nicht. Laut WISAG werde das Unternehmen dabei bisher von der KLM Royal Dutch und der Norwegian Airline unterstützt.

Problem: Kälte mindert die Akkulaufzeit

Laut Markus Wagenhuber, Pressesprecher der WISAG Aviation, sei das Laden der Geräte jedoch ein Nachteil der CO2-ärmeren Lösung. Während man Dieselmaschinen an Ort und Stelle tanken könne, müssten die tonnenschweren E-Fahrzeuge zunächst zu einem Ladepunkt transportiert werden. Das Nachtflugverbot am BER entschärfe das Problem: abends würden die Maschinen zu den Ladestationen gebracht und über die Nacht aufgeladen.

Zudem sei laut Edwards eine CO2-neutrale Abfertigung im Sommer zwar kein Problem, im Winter sehe die Situation aber etwas anders aus. Bei sehr kalten Temperaturen und schlechter Witterung falle die Akkuleistung sowie die Laufzeit stark ab.

