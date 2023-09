Bildungskatastrophe in Berlin: Das fordert die GEW vom Senat

Auch in diesem Schuljahr macht der Lehrkräftemangel den Schulen schwer zu schaffen. Die GEW nimmt den Berliner Senat in die Pflicht.

Berlin. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert vom Berliner Senat ein entschlosseneres Vorgehen gegen die aus ihrer Sicht bestehende „Bildungskatastrophe“. Allein die rund 1400 fehlenden Lehrkräfte hätten fatale Folgen für die Schülerinnen und Schüler: Schon im vergangenen Jahr, mit rund 1000 fehlenden Lehrkräften, seien an den allgemeinbildenden Schulen rund 23.000 Unterrichtsstunden ausgefallen. „Das ist eine Stunde pro Woche pro Klasse“, rechnete der GEW-Landesvorsitzende Tom Erdmann vor. „In diesem Schuljahr werden es vermutlich noch viel mehr Stunden sein, da der Lehrkräftemangel sich noch verschärft hat.“

Problematisch sieht die GEW auch, dass von den 3.255 eingestellten Lehrkräften auf 2.444 Vollzeitstellen lediglich 1.214 Lehrkräfte, also 37 Prozent, eine volle Lehramtsausbildung hätten. 543 sind Quereinsteigende. 1.458 der neu Eingestellten sind befristet beschäftigt und haben in der Regel gar kein Fach der Berliner Schule studiert.

Nuri Kiefer, Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung in der GEW Berlin und Schulleiter an der Stechlinsee Grundschule in Friedenau, wies darauf hin, dass die Kluft zwischen den Schulen auf Grund der Mangellage immer größer werde. „Die Schulleitungen an den stark unterversorgten Schulen leiden extrem unter der Personalsituation“, sagte er, „sie wissen nicht mehr, wie sie die Löcher noch stopfen sollen. Kindern den Förderunterricht oder Fachunterricht zu streichen, weil die Lehrkräfte fehlen, belastet eine verantwortungsbewusste Schulleitung und macht krank.“

Neu eingestellte Lehrkräfte gerechter verteilen

Kiefer forderte für die stark belasteten Schulen dringend eine Unterstützung der Schulleitungen in Form eines zusätzlichen Finanzbudgets, eine Erhöhung der Vertretungsreserve und zusätzliche Unterstützung in der Verwaltung durch mehr Stunden für das Leitungsteam, die Verwaltungsleitung und die Sekretariate. Zudem müsse eine zentrale Steuerung der Lehrkräfteverteilung für die nächste Einstellungsrunde wieder aufgenommen werden.

Letzteres fordert auch die Linke-Fraktion. „Wir haben Grundschulen, die mit gerade einmal 70 Prozent Personal ausgestattet sind, während einige Gymnasien sogar über eine Personalausstattung von über 100 Prozent verfügen“, erklärte die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, Franziska Brychcy. Die neuen, gut ausgebildeten Lehrkräfte müssten an den Schulen mit dem größten Personalmangel eingestellt werden. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hatte die zentrale Steuerung der Lehrkräfteverteilung im Mai zurück genommen. Sie wollte den Schulen die Möglichkeit geben, neue Lehrkräfte eigenverantwortlich einstellen zu dürfen.

Günther-Wünsch: „Ergebnisse sind zweifellos schockierend.“

Um die Lehrkräfte zu entlasten verlangten die GEW-Landesvorsitzenden Tom Erdmann und Martina Regulin außerdem eine „Einstellungsoffensive“ bei Verwaltungs- und IT-Personal, pädagogischen Assistenten oder etwa Hausmeistern. Außerdem müsse es mehr Anstrengungen bei der Lehrkräfteausbildung an Hochschulen geben. Nach Berechnungen der GEW müsse sichergestellt werden, dass 3000 Lehramtsabsolventen pro Jahr von den Universitäten kommen. Zuletzt seien es etwa 1000 jährlich gewesen, obwohl in den bisherigen Hochschulverträgen eine Zahl von 2000 festgelegt sei. In den neuen Verträgen soll laut GEW das Ziel von 2500 Lehramtsabsolventen festgelegt werden. „Das reicht nicht aus“, so Regulin.