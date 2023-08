Galeries Lafayette: Verhandeln über Mietvertragsverlängerung

Kultursenator Joe Chialo (CDU) hat das Quartier 207 an der Friedrichstraße als neuen Standort für die Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) ins Gespräch gebracht - doch der aktuelle Mieter möchte das Gebäude offensichtlich noch nicht so schnell verlassen. „Die Galeries Lafayette verhandeln derzeit mit dem Eigentümer Tishman Speyer über die Weiterführung ihres Mietvertrags, der Ende 2024 ausläuft“, teilte ein Sprecher der Galeries Lafayette am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuerst berichtete die „B.Z.“ darüber. Tishman Speyer wiederum hatte am Dienstag auf dpa-Anfrage mitgeteilt: „Wir befinden uns in konstruktiven Gesprächen mit dem Land Berlin, es sind aber noch viele Details zu klären.“

Berlin (dpa/bb). Kultursenator Joe Chialo (CDU) hat das Quartier 207 an der Friedrichstraße als neuen Standort für die Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) ins Gespräch gebracht - doch der aktuelle Mieter möchte das Gebäude offensichtlich noch nicht so schnell verlassen. „Die Galeries Lafayette verhandeln derzeit mit dem Eigentümer Tishman Speyer über die Weiterführung ihres Mietvertrags, der Ende 2024 ausläuft“, teilte ein Sprecher der Galeries Lafayette am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuerst berichtete die „B.Z.“ darüber. Tishman Speyer wiederum hatte am Dienstag auf dpa-Anfrage mitgeteilt: „Wir befinden uns in konstruktiven Gesprächen mit dem Land Berlin, es sind aber noch viele Details zu klären.“

Laut Kultursenatsverwaltung sind die beiden Standorte der ZLB am Blücherplatz und in der Breiten Straße zu klein geworden. Der Instandsetzungsbedarf sei riesig. Ursprünglich sollte der Standort am Blücherplatz erweitert werden, wofür sich der Senat 2018 auch ausgesprochen hat. Vergangenes Jahr sei das Projekt aus finanziellen Gründen auf Eis gelegt worden, so die Kulturverwaltung.

Senator Chialo bezeichnete am Montag das Quartier 207 als am besten geeignet für die ZLB. Der Komplex sei schneller bezugsfertig und nachhaltiger als ein Neubau.